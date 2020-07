Höstens stordragare Bondens marknad i Leksand ställs in: "Det är mer än tråkigt"

Marknaden är för många porten in till skördetid och höst. Men den stora dragaren under sensommarens helger tvingas i år göra ett uppehåll på grund av coronapandemin.

– Många brukar hänga på låset varje lördagsmorgon, så det är väldigt trist att vi måste ställa in, säger Maggie Lind, som är med och arrangerar marknaden.