Höstens träningsorienteringar i Särna

Resultat:

6 augusti 2020: Plats: Mickeltemplets Ski & Bike Arena, Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1,2 km: Följande deltog: Oskar Hagelberg Nordahl OK Kåre, Linus Hedlund Särna SK/Marcus Stenberg Särna SK, Axel Karlsson Särna SK, Maja Karlsson Särna SK/Pierre Hedlund Särna SK.

Mellanbanan lätt 1,9 km: 1) Daniel Modigh Särna SK 19.17, 2) Bertil Mörk Särna SK 25.00, 3) Vilma Hagelberg Nordahl OK Kåre 26.35.

Långa banan 3,0 km: 1) Anders Hagelberg Nordahl OK Kåre 21.35, 2) Marika Hagelberg Nordahl OK Kåre 27.23, 3) Kane Andersson IFK Mora OK 29.12, 4) Sigrid Larsson Särna SK 38.50, 5) Tomas Almqvist Särna SK 42.25.

13 augusti 2020: Plats: Fjätfallen, Särna, Banläggare: Inge Hultman.

Korta banan 1.4 km, följande deltog: Filip Almqvist Särna SK, Linus Hedlund Särna SK/Linnea Hedlund Särna SK/Jessica Hedlund Särna SK, Enar Modigh Särna SK/Sigrid Larsson Särna SK.

Mellanbanan lätt 2,0 km: 1) Emma Almqvist Särna SK 24.25.

Långa banan 4,1 km: 1) Janne Hollbeck Bromma-Vällingby OK 36.23, 2) Kane Andersson IFK Mora OK 39.07, 3)Tomas Almqvist Särna SK 45.10, 4) Kalle Wegerfelt VBOL 46.02, 5)Karin Rabe Ulriksbergs IK 46.46, 6) Sigrid Larsson Särna SK 47.09, 7) Sven Larsson Särna SK 55.03, 8) Stefan Hägelmark Fjärås AIK 1.03.07, 9) Erica Imeson Särna SK 1.05.58.

20 augusti 2020, Plats: Lomkällans Skogs- och Militärmuseum, banläggare: Sigrid Larsson.

Korta banan 1,2 km, följande deltog: Filip Almqvist Särna SK, Jolina Hamrén Särna SK/Therese Hamrén Särna SK, Maja Karlsson Särna SK/Sven Larsson Särna SK.

Mellanbanan lätt 2,0 km: 1) Axel Karlsson Särna SK/Janne Hollbeck Bromma-Vällingby OK 32.39, 2) Linus Hedlund Särna SK/Marcus Stenberg Särna SK 1.02.16.

Långa banan 3.2 km: 1) Janne Hollbeck Bromma/Vällingby SOK 29.21, 2) Kane Andersson IFK Mora OK 32.37, 3) Tomas Almqvist Särna SK 37.49, 4) Inge Hultman Kovlands IF 38.39, 5) Sven Larsson Särna SK 41.52, 6) Erica Imeson Särna SK 43.27, 7) Christer Hellström Stora Tuna OK 50.00, 8) Maud Nilsson Vansbro OK 52.00.

27 augusti 2020. Plats: Fjätfallen, Särna. Banläggare: Janne Hollbeck.

Korta banan 1,4 km, följande deltog: Filip Almqvist Särna SK/Axel Karlsson Särna SK, Jolina Hamrén Särna SK/Therese Hamrén Särna SK, Didrik Hamrén Särna SK/Johan Hamrén Särna SK, Linus Hedlund Särna SK/Linnea Hedlund Särna SK/Jessica Hedlund Särna SK, Maja Karlsson Särna SK/Enar Modigh Särna SK/Daniel Modigh Särna SK.

Mellanbanan 3,6 km: 1) Ingemar Yttergren Särna SK 44.35, 2) Lotta Yttergren Särna SK 1.11.35.

Långa banan 6,1 km: 1) Kane Andersson IFK Mora OK 58.24, 2)Tomas Almqvist Särna SK 1.02.00, 3) Sigrid Larsson Särna SK 1.09.55, 4) Inge Hultman Särna SK 1.17.15.

3 september 2020. Plats: Fäboden, Idre Fjäll. Banläggare: Linus Bohman/Lotta Yttergren.

Korta banan 1,5 km, följande deltog: LinusHedlund Särna SK/Marcus Stenberg Särna SK, Axel Karlsson Särna SK/Kane Andersson IFK Mora OK, Maja Karlsson Särna SK/Pierre Hedlund Särna SK, Enar Modigh Särna SK/Sigrid Larsson Särna SK.

Mellanbanan lätt 2,5 km: Följande deltog: Kane Andersson IFK Mora OK instruktör, Lotta Yttergren Korpen Idre, instruktör, Josefin Norell Korpen Idre, instruktör, Helen Bojort Korpen Idre, Lena Nilsson Korpen Idre, Camilla Sundh Korpen Idre.

Mellanbanan 3,8 km: 1) Gunilla Lärfars Leksands OK 39.00, 2) Sigrid Larsson Särna SK 41.00 Utan tidtagning: Kane Andersson IFK Mora OK, instruktör, Camilla Sundh Korpen Idre.

Långa banan 5,5 km: 1) Inge Hultman Särna SK 1.01.00, 2) Sven Larsson Särna SK 1.04.07.