Höstrusk på ingående över Dalarna: "Regnområde efter regnområde"

Regnmolnen drog in över Dalarna redan under helgen och det ruskiga höstvädret fortsätta ett bra tag till under veckan som följer.

– Det drar ju upp kraftigt regn under söndagen och kvällen framför allt. På måndagen kommer det att vara uppehållsväder men sen är det flera områden med regn som kommer upp. Under tisdagen kan det komma ganska stora regnperioder och sedan vidare under veckan ser det ostadigt ut med regnområde efter regnområde som kommer, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Men även om vädret kommer att vara ostadigt med mycket regn så blir det inte särskilt kallt.

– Nej, det är ganska mycket moln så det blir rätt milda nätter också. Det blir mellan 7 till 10 grader på nätterna och på dagarna strax över tio grader. På måndag blir det tillfälligt lite varmare då kan det bli mellan 14-15 grader i de östra delarna av Dalarna, säger Per Holmberg.