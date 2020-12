Hrivik tillbaka som målskytt – efter coronasmällen: ”Ingen trevlig upplevelse”

Leksand var rejält brandskattat av sjukdomar och skador när laget åkte i väg på en veckolång bortaturné (till Örebro, Växjö och Skellefteå) inför juluppehållet.

Backveteranerna Johan Fransson och Jonas Ahnelöv har båda för Sporten berättat om hur de insjuknade i covid-19, och därför missade flera matcher med laget.

Marek Hrivik saknades också på den där bortaturnén (samt matchen mot Luleå på hemmaplan dessförinnan) och gjorde comeback först i Leksands annandagsmatch mot Rögle (förlust, 1–3).

– Jag hade också covid, säger Marek Hrivik till Sporten efter matchen.

Hur var det?

– Att ha den sjukdomen är inte den trevligaste upplevelsen, kan jag säga. Jag har väl aldrig riktigt haft influensa, så det är svårt för mig att jämföra covid med nåt annat. Men de första dagarna var rätt tuffa, och jag kan fortfarande känna att mina lungor inte är 100 procent. Fast jag får vara glad att viruset inte slog hårdare mot mig än det gjorde.

Hur yttrade sig sjukdomen hos dig?

– Det var mest att jag blev öm i ryggen, nacken och kroppen i stort. Sen fick jag rätt rejäl huvudvärk också.

Blev du nångång orolig?

– Viruset har ju varit runt oss nu en tid så jag visste väl på ett ungefär vad jag hade att vänta mig. Jag är glad att det inte slog så hårt mig och att min kropp stod emot viruset rätt bra. Och nu är jag glad att jag har covid bakom mig. Förhoppningsvis ska jag inte behöva oroa mig för nåt mer nu under resten av säsongen.

Nu efter jul ligger allt mitt fokus på att ta Leksand till slutspel

Marek Hrivik stod för två målgivande passningar mot Brynäs den tredje december, men spelade därefter inte på fyra raka matcher för Leksand. Comebacken mot Rögle skedde drygt tre veckor efter slovakens senaste framträdande.

– Så den här matchen hade varit svår nog även utan covid, så klart. I två perioder kändes det bra, men i tredje tappade jag flåset litegrann. Det beror väl både på sjukdomen jag haft men också att jag inte har spelat på ett bra tag, säger 29-åringen.

Målskytt blev centern ändå mot Rögle efter Carter Campers läckra framspelning i den andra perioden. 1–2 reduceringen innebar Hriviks sjätte mål för säsongen och totalt 26:e poäng.

Den slovakiske stjärnspelaren är poängligafyra men med klart högst poängsnitt (1,44 per match) där i toppen. Marek Hriviks framfart – tillsammans med framför allt Carter Camper och Peter Cehlarik i Leksands vassa förstakedja – är en stor förklaring till att de blåvita lämnat fjolårssäsongens bottenträsk. Hans personliga insatser på isen fick också C More att utse honom till höstens spelare i SHL i samband med annandagens ligaomgång.

– Jaså? Det visste jag inte, men självklart är det roligt att höra. Sån uppskattning känns alltid bra, även om mina lagkamrater också ska ha kredd för att laget gått så pass bra, säger Marek Hrivik och avrundar:

– Nu efter jul ligger allt mitt fokus på att ta Leksand till slutspel. Vi ska göra allt för det, och känslan är att vi nu har chansen att vinna i alla matcher vi spelar. Så kändes det inte förra säsongen.