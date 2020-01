Hudiksvall vände bort Borlänge – vann seriefinalen med 3–2

Det var Borlänges förstakedja som tryckte gasen i botten från start.

Jacob Thor backhandflippade snyggt fram Markus Persson, som drog målvakten Andreas Bosson från nära håll och lade in pucken i mål 8.34 in första perioden.

Bara 52 sekunder in i andra bjöd Persson tillbaka när han tog sig in från vänster och sköt ett skott som Bosson inte kunde hålla och Thor vispade in returen till 2–0.

Efter det bytte dock matchen skepnad.

Hudiksvall fick stopp på förstakedjan – och kunde spelvända bort den vid två tillfällen.

Först när Henric Nordin med en lång passning från egen zon serverade Albin Kedbrant ett friläge som denne utnyttjade till 2–1 efter 5.38.

Sedan när Joel Wiberg efter en vunnen tekning i Hudiksvalls zon fick ta sig hela köksvägen runt från vänster och lägga in pucken i öppet mål mot en Alexander Johansson som inte hängde med i sidledsförflyttningen till 2–2 efter 17.37.

I mitten av tredje perioden stal sedan Emil Lindbom pucken från Marcus Björk i offensiv zon, fick över den till Jesper Wiberg som sköt från höger och framför mål var Mathias Hellgren hetast och kunde avgöra med 3–2 efter 10.32.

Markus Persson fixade en utvisning på Henrik Marklund med 1.45 kvar av tredje perioden, men Borlänge lyckades trots spel sex mot fyra inte överlista Andreas Bosson i Hudiksvallsmålet.

Matchfakta, Allettan norra:

Borlänge–Hudiksvall

2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

Första perioden: 1–0 (8.34) Markus Persson (Jacob Thor, Olle Strandell).

Andra perioden: 2–0 (0.52) Jacob Thor (Markus Persson, Patrik Elfsberg), 2–1 (5.38) Albin Kedbrant (Henric Nordin, Albin Runesson), 2–2 (17.37) Jesper Wiberg (Mathias Hellgren, Erik Flood).

Tredje perioden: 2–3 (11.22) Mathias Hellgren (Jesper Wiberg, Emil Lindblom).

Skott: 28–33 (7–8, 8–15, 18–10).

Utvisningar, Borlänge: 3x2. Hudiksvall: 3x2.

Domare: Thomas McCarthy.

Publik: 503.