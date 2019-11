Huokko avslöjar själv – nya detaljer om sexvideon, dildohånet och skarpa LIF-kritiken: "Bödeln"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #27, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Sommaren 2008.

Janne Huokko kallas in till ett möte med LIF:s pampar. Ordförande Nils-Erik Johansson är där, även vd Håkan Åman och sportchefen Mikael Lundström.

En privat sexfilm har läckt ut. Varje tidning, tv-bolag och radiostation rapporterar om det.

Huokko vet vad som väntar.

– Ja, vad sägs... De sitter på ena sidan, jag på andra. Det är som att komma in i en rättegång där domarna sitter framför dig. Bödeln. Sedan sitter man själv på andra sidan, säger han i Hockeypuls podcast.

Du säger att du upplever det som en rättegång, vad var det hos dem som gjorde att du kände dig attackerad?

– De sitter och har ingen förståelse för hur det kommit ut eller vad som hänt. Vi kan prata moral, absolut, och det var det de satt och predikade om för mig. Jag brukar säga det: Prata absolut om hur många fel jag gör men då ska du banne mig inte ha några skelett i din egen garderob. För det finns värre saker... Ingen annan var inblandad i händelsen, den (filmen) skulle inte ens komma ut och vanligt folk i dag skickar väl dick pics och bilder på det andra könet, det är inget konstigt.

– De (Leksand) var så rädda. "Vad kommer hända?", "Kommer sponsorer dra sig ur?". Man glömmer bort människan. De glömde bort mig. Jag har också känslor.

Fråga de: "Hur mår du?"

– Nej. Det var ingen som brydde sig. Det handlade bara om anseendet, Leksands IF och om vi skulle tappa pengar. Det var dilemmat. Och jag har aldrig i min vildaste fantasi tänkt på att skada Leksands IF.

Lyssna på hela avsnittet med Janne Huokko i spelaren nedan, eller ratta in avsnittet i din poddapp.

Han förstod det inte riktigt då, men händelsen skulle komma att förändra Huokkos liv.

Innan, under och efter mötet med LIF-cheferna rabblade han samma meningar om och om igen i sitt eget huvud.

– Jag var tvungen att rannsaka mig själv. Nummer 1: Har jag gjort något olagligt? Nej. Nummer 2: Har jag gjort något som skadar någon annan? Nej. Och absolut inga barn eller minderåriga. Hade jag gjort något fel? Nej, jag hade inte gjort något fel. Sedan, moral... Ja, vi kan börja prata moral.

– Men et var inte meningen och det var inte jag som såg till att den släpptes ut. Mina närmaste vet exakt vad som hänt.

Filmen läckte ut utan din vetskap?

– Ja, absolut. Min telefon blev tagen helt enkelt av en person i min närmsta krets. Hur man kan göra det... Jag tänker inte nämna några namn av olika anledningar. När jag fick reda på det var det jättetufft. Jag visste hur reaktionerna skulle bli ute i landet, även fast jag som människa gick stärkt ur det.

Men du kunde vara så rationell i det läget ändå?

– Jag var tvungen att bli det. Likadant som när man förlorar eller åker ur en serie med Leksands IF, du måste våga gå ut. Du kan inte låsa in dig eller gömma dig.

Skämdes du?

– I början gjorde jag det, men jag fick hitta ett sätt att... det är inget fel. Jag behövde stå på mig för jag hade ett liv att leva. Det slutade med att jag sa upp kontraktet.

Det var så att du rev det, för det finns en teori om att Leksand bröt det?

– Om jag inte missminner mig var det jag som sa: "Vi skiter i det". Jag är inte dummare än så att hade de rivit kontraktet, då hade jag krävt kompensation. Jag visste att de inte kunde riva ett kontrakt på grund av det.

Varför sa du upp dig?

– För att det enda de brydde sig om var vad opinionen skulle tycka. Vad tycker sponsorerna? Men jag då?! Jag skulle ut och spela och visste exakt vad som väntade mig på matcherna.

– Jag kom ändå tillbaka och tog det med laget: "Är det någon som har några problem det det här, säg det till mig här och nu". Jag hade inga problem med om någon tyckte det var åt helvete, det kunde jag ta. Jag respekterade deras åsikt.

Några månader senare, efter att Huokko rivit sitt kontrakt och sedan återvänt, väntade en bortamatch på Hovet mot AIK.

Det blev allt annat än ett vanligt serielunksmöte i oktober.

För att komma in under Huokkos skinn hade vissa AIK-fans med sig en uppblåsbar jätte-dildo, som syntes på läktarna, och ett flertal massagestavar kastades in på Hovets is.

– Tomas Kempe och Tomas Jonsson (Leksands tränare) sa att jag inte behövde spela, men jag tyckte det var självklart att jag skulle spela. Jag hade inte tänkt tanken på att inte spela. Varför skulle jag inte göra det? Vad publiken håller på med... de får göra vad fasiken de vill.

Kunde du vänta dig de reaktionerna?

– Jo-då. I mitt bakhuvud var jag förberedd på det. Det är AIK... de kan, de kan. Samtidigt, när man kommer ut på isen är man i en bubbla. Du hör inte så mycket. Du åker inte och tittar på publiken, du gör det du ska, det du alltid gjort.

Men vad sa lagkamrater och tränare när dildos började slängas ut på isen?

– Ingenting. För mig var inte det något problem heller, jag förväntade mig något sådant.

Var det därför du så självklart kunde prata med media direkt efteråt?

– Återigen: Jag hade inte gjort något fel, så varför skulle jag inte kunna prata om det? Det här hände och det här är min syn på det. Vafasiken... Vad är det som är så farligt?

Huokko har inga problem att prata om det som hänt – tvärtom.

Han lider mest med sina tre första barn, alla födda under 90-talet, som tvingades uppleva hysterin, rubrikerna och uppståndelsen.

– Det var inte så kul för dem. Deras mamma och jag levde ifrån varandra. Det var tufft så klart för dem. Det tänker jag mest på... Hur den människan (som läckte filmen) kan göra så som den gjorde. Att man kan göra det när man står så nära barnen, det är helt ofattbart. Man straffar inte mig mest, man straffar barnen.

Fick ni professionell hjälp för att bearbeta det som hänt?

– Nej, ingenting sånt. Det handskades i familjen. Eller, jag bodde själv och hade barnen varannan vecka. Jag pratade mycket med mina bekanta och riktiga vänner.

– Jag minns att jag var ute och handlade när någon skrek något. Då vände jag på klacken och frågade lugnt och fint: "Hade du något att säga till mig?". Nej, nej, svarade den då.

Att kunna vara så pass stark i sig själv i det läget. Många hade nog lagt sig ned på golvet och brutit ihop, men du gick stärkt ur det.

– Det gjorde jag. Jag var ju alltid lätt att ha i ett omklädningsrum för jag sa aldrig något, det gruppen var fine och jättebra. Jag ställde aldrig krav och ville bara prestera. Men efter det började jag säga vad jag tycker, sedan om en annan linje valdes var det fine för då hade jag i alla fall uttryckt mig.

Har dina äldre barn pratat med dig om det här i efterhand?

– Nej, de har inte nämnt det. Och jag har inte tagit upp det. De var i en ålder där de mycket väl visste vad som hade hänt.

Det togs där, diskuterades där och lämnades där?

– Ja. Och i dag... Det kommer upp ibland bland vänner och sedan skrattar vi åt det.

Du tar det med en klackspark?

– Ja, livet är för kort för att man ska må dåligt över sådant som hänt. Det fyllde ju tidningarna ett tag i alla fall, säger Huokko och skrattar gott.

