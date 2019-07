Huvudklasserna körde etapp tre i O-ringen – så går det för dalalöparna

Torsdagens tävlingar bjöd på en del pallplatser för dalaorienterera. Tre stycken lyckades även vinna sin etapp: Håkan Eriksson (H45 kort-1, Malungs OK Skogsmårdarna), Carina Sandberg (D55 kort, Säterbygdens OK) och Ing-Marie Mozélius (D75, Stora Tuna OK).

Nedan hittar du totalresultaten för huvud- och kortklasserna. Resultaten för de individuella etapperna finns på O-ringens hemsida.

Totalresultaten för O-ringen 2019 efter etapp tre:

D21 Lång, 7,890 m, 45 deltagare: 1) Hilda Forsgren, OK Linné (SWE), 3:06:48, 2) Sofia Lönnkvist, Tullinge SK (SWE), +1:36, 3) Maria Magnusson, Sävedalens AIK (SWE), +1:54, 5) Linda Lindkvist, Leksands OK (SWE), +4:26, 13) Jenny Eriksson, OK Kåre (SWE), +16:12, 14) Anna Mårsell, Stora Tuna OK (SWE), +17:50, 19) Matilda Eriksson, OK Kåre (SWE), +23:36, 27) Sara Kindlund, IFK Mora OK (SWE), +46:15.

H21 Lång, 11,470 m, 122 deltagare: 1) Jonas Leandersson, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 3:20:56, 2) Rickard Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +12:08, 3) Nicolas Simonin, Bækkelagets SK (NOR), +12:24, 6) Oskar Sandberg, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +17:54, 9) Filip Wadsten, do, +19:12, 11) Henning Sjökvist, Stora Tuna OK (SWE), +20:43, 16) Albin Lillieström, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +27:40, 46) Andrey Lamov, Stora Tuna OK (SWE), +50:17, 51) Erik Blomgren, do, +52:47, 66) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:05:47, 89) Jonas Andersson, Stora Tuna OK (SWE), +1:27:58.

D21, 6,610 m, 141 deltagare: 1) Simone Niggli, OL Norska (SUI), 2:27:02, 2) Moa Enmark, Göteborg-Majorna OK (SWE), +10:27, 3) Frida Bakkman, IFK Göteborg Orientering (SWE), +15:06, 35) Hanna Barkegren, OK Kåre (SWE), +39:25, 62) Linnea Malmberg, Stora Tuna OK (SWE), +54:03, 71) Maria Björklund, do, +59:33, 73) Anna Gunnars, IFK Mora OK (SWE), +1:01:41, 76) Kajsa Mattsson, OK Kåre (SWE), +1:05:38, 119) Rachel Collins, IFK Hedemora OK (SWE), +1:59:21.

H21-1, 8,550 m, 128 deltagare: 1) Rasmus Palmqvist Aslaksen, IFK Lidingö SOK (SWE), 2:39:53, 2) Niklas Olofsson, OK PAN-Kristianstad (SWE), +2:05, 3) Ivar Lundanes, IL Tyrving (NOR), +2:41, 30) Gustaf Berglund, IFK Mora OK (SWE), +30:08.

H21-2, 8,430 m, 122 deltagare: 1) Sindre Østgulen Deisz, Ntnui (NOR), 2:41:48, 2) Ari-Pekka Lassila, +0:17, 3) Måns Sandgren, OK Orion (SWE), +3:13, 7) William Pommer, Stora Tuna OK (SWE), +6:35, 8) Zsolt Lenkei, IFK Mora OK (SWE), +6:45, 10) Oskar Lundqvist, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +11:08, 13) Pelle Engstrand, Stora Tuna OK (SWE), +13:41, 18) Emil Åberg, OK Kåre (SWE), +20:40, 26) Dag Stridh, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +28:17, 28) Fredrik Persson, Domnarvets GoIF (SWE), +28:21, 29) Mikael Andersson, Stora Tuna OK (SWE), +28:35, 30) Gustav Öhgren, OK Kåre (SWE), +29:06, 33) Fredrik Mattsson, do, +30:13, 39) Mattias Mårts, Stora Tuna OK (SWE), +37:31, 40) Ola Nyberg, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +37:49, 44) Joel Hallberg, IFK Hedemora OK (SWE), +42:24, 49) Jon Eklund, IK Jarl Rättvik (SWE), +45:12, 58) Daniel Duhlbo, IFK Mora OK (SWE), +56:28, 64) Rikard Tynell, Grycksbo IF OK (SWE), +1:05:53.

D21 Kort-2, 4,600 m, 130 deltagare: 1) Outi Hytönen, Kangasala SK (FIN), 1:37:48, 2) Nicole Ljungdahl, OK PAN-Kristianstad (SWE), +4:18, 3) Viktoria Tingström, Göteborg-Majorna OK (SWE), +6:08, 18) Rebecka Adolfsson, OK Kåre (SWE), +26:36, 22) Maria Bois, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +30:34, 23) Lina Fredriksson, Korsnäs IF OK (SWE), +31:53, 33) Julia Adolfsson, OK Kåre (SWE), +38:41, 40) Susanna Mårtensson, Stora Tuna OK (SWE), +43:19, 49) Hanna Gustafsson, OK Kåre (SWE), +49:54, 50) Aino Leijon, Avesta OK (SWE), +51:56, 60) Emma Forsberg, OK Kåre (SWE), +57:27, 67) Agnes Elfving, IK Jarl Rättvik (SWE), +1:01:48, 78) Hanna Johansson, OK Kåre (SWE), +1:07:53, 91) Klara Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +1:19:57, 100) Elina Arvidsson, Säterbygdens OK (SWE), +1:27:03, 112) Amanda Halvarsson, Leksands OK (SWE), +1:49:30.

H21 Kort-1, 6,670 m, 155 deltagare: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK (NOR), 1:49:50, 2) Vegard Jarvis Westergård, Ntnui (NOR), +1:38, 3) Bojan Blumenstein, Nydalens SK (NOR), +4:06, 4) Jakob Lööf, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +8:53, 6) Erik Liljequist, Stora Tuna OK (SWE), +10:47, 19) Anton Östlin, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +23:22, 47) Andreas Nordfors, Stora Tuna OK (SWE), +53:22, 90) Marcus Ramström, OK Kåre (SWE), +1:33:01, 91) Anders Håkansson, do, +1:33:14, 97) Lars Dahlström, HJS-Vansbro OK (SWE), +1:40:25.

H21 Kort-2, 6,840 m, 156 deltagare: 1) John Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 1:58:12, 2) Karl Walheim, Ärla IF (SWE), +0:01, 3) Fredrik Edén, IFK Göteborg Orientering (SWE), +1:39, 11) Thomas Landqvist, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +12:20.

D20, 5,380 m, 88 deltagare: 1) Sandra Boström, OK Linné (SWE), 2:14:29, 2) Tina Tiefenboeck, Naturfreunde Wien Orienteering Team (AUT), +7:10, 3) Clare Stansfield, Edinburgh University Orienteering Club (GBR), +7:40, 9) Alva Ringi, OK Kåre (SWE), +17:30, 10) Ronja Jungåker, do, +19:16, 30) Emelie Brudin, IFK Mora OK (SWE), +42:17.

H20, 6,690 m, 100 deltagare: 1) Eskil Frøisland, Vang OL (NOR), 2:12:18, 2) Felix Persson, Haninge SOK (SWE), +0:52, 3) Hannes Svahn, OK Ravinen (SWE), +6:16, 40) Viktor Berg, Leksands OK (SWE), +39:47, 44) Viktor Barkegren, Stora Tuna OK (SWE), +42:35.

D17-20 Kort, 4,650 m, 57 deltagare: 1) Rebecca Harden, FK Boken (SWE), 2:21:20, 2) Kristine Haanes Strandlie, Gjø-Vard OL (NOR), +0:39, 3) Hanna Nysæter, Skien OK (NOR), +1:18, 6) Adelina Funke, Leksands OK (SWE), +14:39, 20) Julia Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +41:06, 45) Alma Sand, Västerbergslagens OL (SWE), +2:02:09.

D18, 5,170 m, 145 deltagare: 1) Lotta Weyhenmeyer, IF Thor (SWE), 1:59:34, 2) Ida Hofstedt, Täby OK (SWE), +2:23, 3) Marie Maier, OK Oachkatzlschwoaf (AUT), +8:30, 70) Clara Spik, Leksands OK (SWE), +52:31, 72) Katrina McGougan, Domnarvets GoIF (SWE), +53:18, 83) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK (SWE), +58:53, 104) Alva Rytther, Västerbergslagens OL (SWE), +1:14:55, 120) Julia Wanner, IFK Mora OK (SWE), +1:34:45, 124) Liv Åkerman, Älvdalens IF OK (SWE), +1:44:29.

H18, 6,220 m, 201 deltagare: 1) Niilo Syrjälä, Lounais-Hämeen Rasti (FIN), 2:11:07, 2) Anton Hänström, Täby OK (SWE), +3:48, 3) Gustav Ohlin, OK Tranan (SWE), +4:22, 14) Melker Nordgren, OK Kåre (SWE), +13:40, 43) Emil Byberg, Domnarvets GoIF (SWE), +23:40, 51) Karl Granath, OK Kåre (SWE), +25:16, 88) Samuel Stålnäbb, Domnarvets GoIF (SWE), +38:53, 110) Gustav Björklund, IFK Mora OK (SWE), +48:19, 136) Henry Svens, Västerbergslagens OL (SWE), +1:01:49, 137) Albin Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +1:02:24, 148) Erik Nilsson, Dalaportens OL (SWE), +1:10:35, 165) Fredrik Junevik, Leksands OK (SWE), +1:29:42.

D16, 4,870 m, 193 deltagare: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK (SWE), 1:37:01, 2) Alina Niggli, O Jura (FRA), +2:02, 3) Lisa Åkesson, Markbygdens OK (SWE), +3:07, 8) Vendela Söderqvist, OK Kåre (SWE), +9:13, 17) Emma Eliasson, Domnarvets GoIF (SWE), +15:43, 35) Alma Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +26:59, 42) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +29:21, 62) Elsa Göras, Leksands OK (SWE), +38:42, 63) Thea Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +38:46, 68) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK (SWE), +41:06, 92) Kajsa Ivarsson, Västerbergslagens OL (SWE), +55:45, 93) Elsa Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +56:55, 100) Emilia Johnsson, OK Kåre (SWE), +59:45, 108) Lina Hällsten, Stora Tuna OK (SWE), +1:04:16.

H16, 5,710 m, 178 deltagare: 1) Hugo Kindborn, OK Hällen (SWE), 1:45:23, 2) Mattias Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +0:31, 3) Mark Tutynin, Russmolensk (RUS), +1:13, 23) Albin Gezelius, IFK Mora OK (SWE), +13:40, 38) Simon Karlsson Holmer, do, +21:11, 64) Christoffer Lindgren, OK Kåre (SWE), +32:21, 69) Jakob Widelund, do, +34:32, 72) Markus Halvarson, Leksands OK (SWE), +35:39, 90) Klockar Eskil Nääs, do, +43:54.

D16 Kort, 4,190 m, 40 deltagare: 1) Aleksandra Polhresnaia, Baltiyskiy Bereg (RUS), 1:50:05, 2) Elsa Boberg, IF Rigor (SWE), +19:57, 3) Aiste Demantaviciute, SM Gaja (LTU), +22:35, 27) Klara Söderlund, Avesta OK (SWE), +1:50:08.

H16 Kort, 4,210 m, 51 deltagare: 1) Siro Giannini, OLG Stäfa (SUI), 1:53:19, 2) Albin Sjöblom, OK Kåre (SWE), +10:05, 3) Pavel Horak Junior, USK Praha (CZE), +12:16, 8) Eric Johansson, OK Kåre (SWE), +28:12.

D15, 4,680 m, 190 deltagare: 1) Klara Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 1:41:32, 2) Ida Bengtsson, OK Alehof (SWE), +3:27, 3) Alma Svennerud, Karlskrona SOK (SWE), +5:15, 43) Alice Eriksson-Björling, Domnarvets GoIF (SWE), +32:59, 59) Karolina Andersson, Dalaportens OL (SWE), +40:28, 60) Klara Ersson, OK Kåre (SWE), +40:46, 68) Agnes Wallin, Korsnäs IF OK (SWE), +43:53, 90) Lovisa Mases, Stora Tuna OK (SWE), +49:11, 95) Saga Mattsson, Dalaportens OL (SWE), +50:16, 99) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL (SWE), +51:58, 103) LIV Norberg, Avesta OK (SWE), +53:51, 117) Julia Meijer, IFK Mora OK (SWE), +1:00:42, 145) Elin Bryggar, Korsnäs IF OK (SWE), +1:15:28.

H15, 5,600 m, 208 deltagare: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK (SWE), 1:41:25, 2) Olle Karlsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), +6:16, 3) Edvin Nilsson, Långhundra IF (SWE), +6:40, 8) Joel Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +10:30, 55) Esbjörn Montelius Risberg, OK Kåre (SWE), +34:40, 63) Leo Alvolin, do, +38:17, 67) Jon Hansson, do, +41:18, 98) Viktor Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +51:48, 130) Sebastian Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +1:09:47, 132) Erik Åkerman, Älvdalens IF OK (SWE), +1:10:36, 135) Lucas Wanner, Avesta OK (SWE), +1:12:23, 142) Jakob Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:16:32, 169) Isaak Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:48:00.

D14, 4,110 m, 165 deltagare: 1) Synne Sandven, Notodden OL (NOR), 1:33:29, 2) Alva Björk, Trollhättans SOK (SWE), +1:47, 3) Emma Zettervall, Karlskrona SOK (SWE), +3:24, 4) Elsa Brandt, Domnarvets GoIF (SWE), +4:43, 8) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +6:30, 17) Elsa Kaipe, OK Kåre (SWE), +10:54, 40) Alva Ersson, IFK Mora OK (SWE), +25:21, 51) Sofie Karlsson Holmer, do, +30:40, 64) Mira Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +36:02, 88) Signe Öhgren, Karlsbyhedens OK (SWE), +51:39, 93) Karolina Sunnanhagen, Stora Tuna OK (SWE), +54:56, 107) Stina Dernfalk, Västerbergslagens OL (SWE), +1:04:47, 109) Sanna Hörnell, Domnarvets GoIF (SWE), +1:05:17, 120) Nora Cederberg Löwgren, Stora Tuna OK (SWE), +1:11:02, 123) Enni Lundberg, OK Kåre (SWE), +1:14:55, 137) Anja Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +1:33:23, 146) Julia Nordvall, do, +1:49:40.

H14, 4,360 m, 203 deltagare: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna (SWE), 1:17:07, 2) Jussi Ankelo, MS Parma (FIN), +10:38, 3) Love Bylund, IF Thor (SWE), +12:32, 10) Wille Söderqvist, OK Kåre (SWE), +17:58, 17) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK (SWE), +22:28, 48) Olle Dalin, OK Kåre (SWE), +30:54, 58) Elias Hällsten, Stora Tuna OK (SWE), +37:06, 91) Olle Ringi, OK Kåre (SWE), +47:17, 124) Axel Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +1:06:28, 129) Nils Arvid Wedman, Västerbergslagens OL (SWE), +1:08:38, 149) August Göras, Leksands OK (SWE), +1:23:23.

D14 Kort, 3,090 m, 55 deltagare: 1) Eline Andrea Vaeng Bernhardsen, IL BUL-Tromsø (NOR), 1:28:24, 2) Viktoriia Iugova, Baltiyskiy Bereg (RUS), +2:06, 3) Ellen Eriksson, OK Flundrehof (SWE), +7:03, 21) Matilda Pettersson, Domnarvets GoIF (SWE), +58:54.

H14 Kort, 3,110 m, 50 deltagare: 1) Per Hähnel, OL-Team Wehrsdorf (GER), 1:26:31, 2) Elias Persson, Helsingborgs SOK (SWE), +8:01, 3) Malte Hellgren, IF Thor (SWE), +8:14, 22) Joel Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +42:47, 41) Edvin Johansson, OK Kåre (SWE), +2:03:38.

D13, 4,030 m, 171 deltagare: 1) Cajsa Alenius, Nyköpings OK (SWE), 1:35:08, 2) Lovisa Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), +0:04, 3) Maja Lundholm, Umeå OK (SWE), +5:48, 12) Malin Håll, HJS-Vansbro OK (SWE), +13:43, 18) Maja Eliasson, Domnarvets GoIF (SWE), +18:42, 39) Linnea Junevik, Leksands OK (SWE), +29:25, 43) Nora Nordlund, OK Kåre (SWE), +30:19, 61) Ylva Hansson, do, +40:48, 95) Elin Gezelius, IFK Mora OK (SWE), +58:18, 101) Lina Widelund, OK Kåre (SWE), +1:02:08, 107) Julia Gellerbrant, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:05:42, 127) Pauline Haglund, IFK Hedemora OK (SWE), +1:26:32, 133) Julia Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:28:36, 137) Rebecka Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +1:32:57, 144) Greta Bladlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:47:03, 149) Emma Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:54:35.

H13, 4,260 m, 186 deltagare: 1) Marcus Lamm, Frölunda OL (SWE), 1:21:44, 2) Max Österberg, Gustavsbergs OK (SWE), +2:16, 3) Erik Nederheim, Täby OK (SWE), +3:08, 55) Alfred Danielsson, IFK Mora OK (SWE), +39:04, 58) Malte Söderlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +41:29, 66) Olle Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +45:20, 79) William Oksvold, OK Kåre (SWE), +52:42, 85) Melvin Löfgren, do, +56:13, 100) Elias Hörnell, Domnarvets GoIF (SWE), +1:04:32, 149) Petter Granath, OK Kåre (SWE), +1:56:58.

D12, 3,150 m, 180 deltagare: 1) Ebba Skullman, Linköpings OK (SWE), 1:12:12, 2) Hanni Koski, Koovee (FIN), +0:17, 3) Irma Westh, Mullsjö SOK (SWE), +0:21, 21) Elsa Golsäter, Korsnäs IF OK (SWE), +12:59, 24) Tilde Sveder, Domnarvets GoIF (SWE), +14:48, 26) Lova Masapärs, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +16:11, 30) Maja Mases, Stora Tuna OK (SWE), +17:57, 53) Tyra Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +26:56, 54) Elsa Nilsson, Dalaportens OL (SWE), +27:11, 78) Filippa Hemmingsson, Stora Tuna OK (SWE), +34:39, 83) Agnes Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +37:04, 93) Alma Jöhnemark, Stora Tuna OK (SWE), +45:00, 103) Fanny Hemmingsson, do, +49:17, 143) Klara Berglund, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:19:32, 164) Tuva Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +1:55:26, 171) Elsa Ivarsson, Västerbergslagens OL (SWE), +3:41:05.

H12, 3,350 m, 165 deltagare: 1) Ludvig Eggöy Markhester, Snättringe SK (SWE), 1:03:18, 2) Ted Lagerström, Attunda OK (SWE), +0:23, 3) Lauri Lakanen, Koovee (FIN), +0:30, 23) Walter Söderqvist, OK Kåre (SWE), +18:01, 64) Frode Montelius Risberg, do, +35:39, 112) Kalle Joons, Leksands OK (SWE), +1:02:38.

D11, 3,110 m, 164 deltagare: 1) Ida Pauler, Skogslöparna (SWE), 1:16:57, 2) Alice Hellberg, Sundbybergs IK (SWE), +1:00, 3) Felicia Persson, Helsingborgs SOK (SWE), +2:24, 7) Maja Maxén, Stora Tuna OK (SWE), +11:24, 9) Hilma Dalin, OK Kåre (SWE), +16:30, 23) Hennie Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +26:31, 24) Lova Wilén, Leksands OK (SWE), +27:35, 76) Klara Gellerbrant, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:05:58, 86) Alice Funke, Leksands OK (SWE), +1:11:39, 87) Frida Brudin, IFK Mora OK (SWE), +1:12:11, 89) Ella Sand, Västerbergslagens OL (SWE), +1:14:14, 92) Tuva Hällsten, Leksands OK (SWE), +1:14:23, 118) Elsa Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:39:50, 135) Felicia Björkman, Domnarvets GoIF (SWE), +2:21:24, 141) Linnéa Granat Persson, do, +2:31:49.

H11, 3,160 m, 156 deltagare: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan (SWE), 1:01:25, 2) Malte Granefelt, OK Tyr (SWE), +6:13, 3) Atle Kulstad, Skåneslättens OL (SWE), +8:07, 8) Jonatan Haglund, IFK Hedemora OK (SWE), +15:49, 15) Oskar Kaipe, OK Kåre (SWE), +23:10, 33) Walter Oksvold, do, +36:19, 38) Viktor Kullman, Stora Tuna OK (SWE), +40:30, 43) Ville Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +42:17, 77) Gustav Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +59:05, 89) Noah Tysk, OK Kåre (SWE), +1:08:58, 104) Isak Stinessen, Dalaportens OL (SWE), +1:25:11, 117) Filip Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +2:09:16, 118) Elvin Lundberg, OK Kåre (SWE), +2:17:57, 124) Per Gustav Wedman, Västerbergslagens OL (SWE), +2:49:29.

D10, 2,460 m, 180 deltagare: 1) Eira Olsson, Åmåls OK (SWE), 59:55, 2) Sara Lönn, Halmstad OK (SWE), +0:47, 3) Maja Sveder, Domnarvets GoIF (SWE), +1:13, 6) Moa Jäderberg, Leksands OK (SWE), +5:55, 30) Märta Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +16:56, 34) Natalie Norén, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +17:50, 38) Elvira Buud, IFK Mora OK (SWE), +19:41, 46) Kajsa Wilén, Leksands OK (SWE), +24:23, 55) Vilma Hagelberg Nordahl, OK Kåre (SWE), +28:29, 61) Lovisa Kajs, IFK Mora OK (SWE), +30:18, 83) Nora Aldin, Stora Tuna OK (SWE), +40:34, 152) Lova Holmström, IFK Hedemora OK (SWE), +1:38:35.

H10, 2,430 m, 233 deltagare: 1) Gustav Eggöy Markhester, Snättringe SK (SWE), 53:09, 2) Linus Lindén, Växjö OK (SWE), +1:48, 3) Magnus Mølgaard Nielsen, Odense OK (DEN), +2:07, 8) Hugo Claesson, Stora Tuna OK (SWE), +5:39, 44) Sigge Löfgren, OK Kåre (SWE), +17:48, 50) Erik Nordahl, Domnarvets GoIF (SWE), +20:03, 97) Alexis André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +36:04, 100) Oskar Kullman, Stora Tuna OK (SWE), +37:48, 123) Petter Nordlund, OK Kåre (SWE), +44:07, 129) William Hällsten, Leksands OK (SWE), +47:11, 136) Olle Bladlund, Karlsbyhedens OK (SWE), +51:03, 156) Elliot Tysk, OK Kåre (SWE), +59:46, 157) John Danielsson, IFK Mora OK (SWE), +1:00:09, 174) William Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +1:13:58.

D35, 6,230 m, 38 deltagare: 1) Annica Gustafsson, IFK Lidingö SOK (SWE), 2:27:18, 2) Camilla Engstrand, IFK Göteborg Orientering (SWE), +4:52, 3) Lina Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +6:38, 4) Annika Östman, Domnarvets GoIF (SWE), +15:34, 5) Eva Elfving, do, +16:43, 6) Sara Johansson, do, +18:21.

H35, 7,650 m, 77 deltagare: 1) Josef Nordlund, OK Linné (SWE), 2:16:11, 2) Tobias Noborn, IFK Göteborg Orientering (SWE), +1:41, 3) Andreas Höye, do, +2:09, 12) Göran Anlind, Leksands OK (SWE), +23:42.

D35 Kort, 4,140 m, 107 deltagare: 1) Alexandra Vejedal, Kamrat Och IF KIF (SWE), 1:30:12, 2) Stina Haraldsson, Järla Orientering (SWE), +1:32, 3) Elsa Törnros, Tumba-Mälarhöjden OK (SWE), +5:26, 26) Marika Hagelberg, OK Kåre (SWE), +34:44, 34) Lena Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +38:58, 43) Anna-Karin Nilsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +46:44, 63) Johanna Sjons, IFK Hedemora OK (SWE), +1:13:43, 67) Sara Helander, Domnarvets GoIF (SWE), +1:20:41.

H35 Kort, 5,970 m, 149 deltagare: 1) Markus Martinelle, Söders-Tyresö (SWE), 1:53:24, 2) Isak Bergman, OK Skogsfalken (SWE), +2:21, 3) Anders Hedman, Snättringe SK (SWE), +3:56, 10) Peter Löfås, Domnarvets GoIF (SWE), +18:27, 11) Björn Arvidsson, Stora Tuna OK (SWE), +18:45, 24) Anders Sandberg, IFK Mora OK (SWE), +28:27, 46) Stefan Boremyr, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +44:58, 50) Johan Höök, IK Jarl Rättvik (SWE), +46:57, 62) Peter Kolmskog, OK Kåre (SWE), +56:07, 87) Björn Kajs, IFK Mora OK (SWE), +1:18:08, 95) Olle Penttinen, IFK Hedemora OK (SWE), +1:23:31, 116) Olle Westman, Gagnefs OK (SWE), +1:44:28.

D40, 5,290 m, 82 deltagare: 1) Maria Sjölander, OK Rodhen (SWE), 1:59:56, 2) Johanna Sundström, Hestra IF (SWE), +1:26, 3) Karolina Hellberg, Sundbybergs IK (SWE), +1:30, 7) Elin Tysk, OK Kåre (SWE), +7:53.

H40, 7,120 m, 123 deltagare: 1) Emil Wingstedt, Halden SK (NOR), 2:03:32, 2) Jani Lakanen, Koovee (FIN), +0:43, 3) Mats Troeng, OK Linné (SWE), +2:01, 4) Johan Nordlund, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +5:53, 11) Greger Tysk, OK Kåre (SWE), +14:31, 69) Mikael Blessborn, Domnarvets GoIF (SWE), +1:05:21.

D40 Kort, 3,920 m, 210 deltagare: 1) Reetta Lakanen, Koovee (FIN), 1:25:54, 2) Malin Sand, Halden SK (NOR), +4:02, 3) Ida Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +4:12, 11) Johanna Maxén, Stora Tuna OK (SWE), +10:39, 19) Therese Bergqvist, Korsnäs IF OK (SWE), +13:31, 26) Lena Nordlund, OK Kåre (SWE), +15:44, 33) Emma Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +19:44, 35) Linda Stinessen, Dalaportens OL (SWE), +20:52, 46) Anna Haglund, Leksands OK (SWE), +24:40, 75) Marie-Louise Kaipe, OK Kåre (SWE), +36:28, 79) Anna Persson, do, +36:45, 90) Sofia Stenberg, Domnarvets GoIF (SWE), +39:07, 105) Malin Stövling Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +46:09, 107) Helena Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +46:44, 138) Hanna Holmström, IFK Hedemora OK (SWE), +1:03:00, 147) Lina Söderkvist, Säterbygdens OK (SWE), +1:10:18, 164) Malin Björkman, Domnarvets GoIF (SWE), +1:23:23, 186) Malena Dernfalk, Västerbergslagens OL (SWE), +1:58:29.

H40 Kort-2, 5,350 m, 118 deltagare: 1) Jostein Andersen, Nydalens SK (NOR), 1:35:58, 2) Mattias Holmstrand, OK Landehof (SWE), +7:04, 3) Johan Hördegårdh, IFK Göteborg Orientering (SWE), +7:24, 4) Kalle Dalin, OK Kåre (SWE), +8:26, 5) U Tomas Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +8:53, 6) Marcus Kullman, do, +10:10, 8) Pontus Funke, Leksands OK (SWE), +11:51, 9) Hans Alin, IFK Mora OK (SWE), +12:31, 12) Patrik Söderqvist, OK Kåre (SWE), +14:25, 13) Andreas Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +15:37, 16) Daniel Kaipe, OK Kåre (SWE), +19:06, 19) Niklas Aldin, Stora Tuna OK (SWE), +22:57, 20) Thomas Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +23:25, 32) Tony Björling, Domnarvets GoIF (SWE), +29:22, 34) Patrik Johnsson, OK Kåre (SWE), +30:13, 36) Ola Jäderberg, Leksands OK (SWE), +32:00, 37) Jonas Hällsten, do, +32:02, 54) Klockar Mattias Nääs, do, +52:40, 56) Fredrik Hällsten, Stora Tuna OK (SWE), +54:38, 59) Jörgen Sigfrids, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +56:38, 61) Björn Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +56:43, 65) Andreas Persson, Domnarvets GoIF (SWE), +1:02:12, 67) Mats Hörnell, do, +1:05:21, 71) Lars Nordvall, do, +1:09:04, 76) Jens Montelius Risberg, OK Kåre (SWE), +1:10:34, 97) Daniel Westbom, Säterbygdens OK (SWE), +1:39:24.

D45, 4,700 m, 141 deltagare: 1) Hanne Sandstad, Freidig (NOR), 1:40:50, 2) Gunilla Svärd, IF Thor (SWE), +1:16, 3) Aud H. Taksdal, Ganddal IL (NOR), +4:20, 5) Karolina Höjsgaard, Domnarvets GoIF (SWE), +6:45, 17) Helena Norberg, Stora Tuna OK (SWE), +15:41, 20) Lena Karlsson Holmer, IFK Mora OK (SWE), +16:31, 62) Karin Johnsson, OK Kåre (SWE), +51:49, 111) Jenny Lind, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:36:40.

H45-1, 6,320 m, 124 deltagare: 1) Tore Sandvik, Halden SK (NOR), 1:56:55, 2) Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK (NOR), +2:17, 3) Staffan Eriksson, Stora Tuna OK (SWE), +2:36, 11) Peter Fredricson, IFK Mora OK (SWE), +16:31, 15) Jonas Buud, do, +21:06, 22) Anders Oksvold, OK Kåre (SWE), +27:43, 46) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +39:59, 88) Johan Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:24:36, 96) Jakob Wedman, do, +1:33:48, 96) Fredrik Granath, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +1:33:48.

D45 Kort-1, 3,760 m, 119 deltagare: 1) Jenny Håkansson, OK Orion (SWE), 1:24:10, 2) Eva Hallsten, Täby OK (SWE), +5:17, 3) Malin Widelund, OK Kåre (SWE), +11:50, 10) Elenore André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +19:02, 14) Ylva Lorentzon, OK Kåre (SWE), +23:11, 19) Anna Elgesjö, Domnarvets GoIF (SWE), +27:53, 22) Bodil Wilén, Leksands OK (SWE), +30:29, 32) Kersti Ringi, OK Kåre (SWE), +41:28, 38) Erika Hård, Gagnefs OK (SWE), +45:49, 42) Boel Nyberg, OK Kåre (SWE), +48:40, 43) Annelie Ingesson, Stora Tuna OK (SWE), +49:15, 51) Jenny Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +54:51, 54) Sussi Björklund, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +55:18, 68) Kristin Ramsell, Leksands OK (SWE), +1:04:33, 77) Petra Hurtig Halvarson, do, +1:12:13, 80) Sara Göras, do, +1:14:16, 85) Liselott Nordgren, OK Kåre (SWE), +1:20:44, 107) Elisabeth Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +2:23:52.

H45 Kort-1, 4,620 m, 152 deltagare: 1) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), 1:25:16, 2) Per Øyvind Stene, Nydalens SK (NOR), +3:28, 3) Urban André, Svärdsjö Skid och Orienteringsklubb (SWE), +10:38, 12) Magnus Göras, Leksands OK (SWE), +17:23, 16) Jonas Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +20:22, 20) Jan-Olov Mattsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +23:00, 38) Martin Persson, OK Kåre (SWE), +35:49, 47) Krister Åkärbjär, IFK Mora OK (SWE), +40:42, 59) Johan Lundberg, OK Kåre (SWE), +49:36, 65) Peter Hermansson, IFK Mora OK (SWE), +55:52, 75) Ulf Fredriksson, Stora Tuna OK (SWE), +1:03:49, 91) Hans Nykvist, do, +1:11:02, 102) Jesper Nordin, Korsnäs IF OK (SWE), +1:19:33.

H45 Kort-2, 4,860 m, 153 deltagare: 1) Yuri Omelchenko, OK Orion (SWE), 1:31:25, 2) Dan Larsson, OK Tisaren (SWE), +2:33, 3) Johan Sundén, Västerås SOK (SWE), +5:35, 73) Torbjörn Eriksson, Grycksbo IF OK (SWE), +51:10.

D50, 4,440 m, 143 deltagare: 1) Cecilia Bratt, OK Orion (SWE), 1:34:58, 2) Anette Granstedt, IK Hakarpspojkarna (SWE), +5:16, 3) Maria Kleijn, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), +6:00, 23) Anneli Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +25:13, 28) Lena Mases, do, +29:04, 36) Maria Junevik, Leksands OK (SWE), +33:14, 47) Lena Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +38:33, 76) Åsa Spik, Leksands OK (SWE), +55:17, 82) Anna von Krusenstierna, OK Kåre (SWE), +59:18, 87) Ellinor Persson, Stora Tuna OK (SWE), +1:03:24, 103) Berit Gummus, IFK Mora OK (SWE), +1:18:38.

H50-2, 5,760 m, 127 deltagare: 1) Gjermund Urset, IL BUL-Tromsø (NOR), 1:52:04, 2) Tommy Lindberg, OK Roslagen (SWE), +1:32, 3) Johan Ivarsson, Freidig (NOR), +1:33, 37) Magnus Hjorth, Domnarvets GoIF (SWE), +31:58, 67) Per Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +54:24, 105) Patrik Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:40:55.

D50 Kort, 3,670 m, 158 deltagare: 1) Ausra Bartkeviciene, SM Gaja (LTU), 1:30:57, 2) Mia Lilja, IFK Lidingö SOK (SWE), +2:28, 3) Annika Ericsson, Växjö OK (SWE), +3:03, 8) Anette Palm, HJS-Vansbro OK (SWE), +10:22, 41) Eva-Lotta Löfgren, Stora Tuna OK (SWE), +37:25, 53) Karin Lindholm Eriksson, Västerbergslagens OL (SWE), +43:55, 73) Anna-Karin Rytther, do, +54:02, 100) Erica Håll, HJS-Vansbro OK (SWE), +1:09:07, 129) Ninni Carlsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:34:44, 138) Anna-Karin Lövgren, Avesta OK (SWE), +1:43:13, 150) Lotta Larsson, Västerbergslagens OL (SWE), +2:27:57.

H50 Kort-2, 4,310 m, 132 deltagare: 1) Erik Ersson, IFK Mora OK (SWE), 1:28:36, 2) Mats Nylund, Bredaryds SOK (SWE), +0:36, 3) Erik Norin, Sundsvalls OK (SWE), +4:33, 6) Magnus Fredriksson, Korsnäs IF OK (SWE), +9:18, 10) Tomas Norman, Leksands OK (SWE), +12:33, 14) Lars Öhgren, Karlsbyhedens OK (SWE), +15:37, 38) Anders Mases, Stora Tuna OK (SWE), +31:15, 58) Torbjörn Nilsson Alatalo, do, +41:09, 61) Lars Gunnarsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +43:09, 77) Mikael Ringi, OK Kåre (SWE), +52:29, 82) Peter Gerdin, Rembo IK (SWE), +56:32, 83) Peter Junevik, Leksands OK (SWE), +57:00, 86) Fredrik Petrisi, Västerbergslagens OL (SWE), +58:38, 92) Krister Berglund, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:07:51, 99) Stefan Andersson, IFK Mora OK (SWE), +1:17:04, 112) Lars Halvarson, Leksands OK (SWE), +1:24:06, 114) Magnus Berger, Domnarvets GoIF (SWE), +1:29:52.

D55, 4,340 m, 85 deltagare: 1) Katarina Borg, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 1:37:19, 2) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK (SWE), +9:42, 3) Laila B.Höglund, FK Herkules (SWE), +11:23, 34) Ingrid Svensson, Stora Tuna OK (SWE), +54:06, 62) Lena Gustafsson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:39:36.

H55, 5,550 m, 171 deltagare: 1) Mats Hellstadius, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), 1:45:16, 2) Lasse Jansson, Gävle OK (SWE), +9:12, 3) Joacim Ingelsson, OK Hammaren (SWE), +10:25, 14) Per Melén, OK Kåre (SWE), +27:08, 30) Peo Svensk, Stora Tuna OK (SWE), +37:40, 97) Torbjörn Söderlund, Leksands OK (SWE), +1:21:23, 129) Bosse Wigge, Domnarvets GoIF (SWE), +1:49:59.

D55 Kort, 3,510 m, 102 deltagare: 1) Anna-Birgitta Gustafsson, OK Tylöskog (SWE), 1:34:46, 2) Carina Sandberg, Säterbygdens OK (SWE), +0:30, 3) Lena Swartz, OK Orion (SWE), +3:14, 16) Annlouise Almqvist, IFK Mora OK (SWE), +24:22, 17) Gunilla Rylander, Stora Tuna OK (SWE), +24:24, 20) Lisbet Lidman Larsson, HJS-Vansbro OK (SWE), +27:58, 27) Eva Peterson, Älvdalens IF OK (SWE), +32:42, 36) Mia Gustafsson, OK Kåre (SWE), +38:37, 37) Gunnel Rask, IFK Mora OK (SWE), +40:15, 51) Anna-Karin Adolfsson, OK Kåre (SWE), +56:33, 55) Katarina Sundqvist, do, +58:56.

H55 Kort, 4,380 m, 178 deltagare: 1) Bengt Werdin, OK Älvsjö-Örby (SWE), 1:31:44, 2) Martin Johansson, OK Orion (SWE), +5:44, 3) Per-Erik Rönnestrand, Frösö IF (SWE), +5:46, 15) Johan Östberg, Stora Tuna OK (SWE), +10:59, 18) Per Spik, Leksands OK (SWE), +12:04, 28) Per Sandberg, Säterbygdens OK (SWE), +17:43, 34) PER Eriksson, Västerbergslagens OL (SWE), +19:36, 51) Ulf K. Rask, IFK Mora OK (SWE), +29:38, 61) Stefan Malmberg, Stora Tuna OK (SWE), +32:47, 70) Anders Nyberg, Säterbygdens OK (SWE), +36:41, 85) Thomas Arvidsson, do, +43:36, 106) Lars Gustafsson, OK Kåre (SWE), +53:30, 110) Inge Andersson, Rembo IK (SWE), +57:48, 114) Robert Östlund, Säterbygdens OK (SWE), +1:00:17, 130) Tomas Sundqvist, OK Kåre (SWE), +1:12:20.

D60, 3,810 m, 73 deltagare: 1) Elisabeth Fries, Umeå OK (SWE), 1:42:36, 2) Lena Larsson, Sala OK (SWE), +11:23, 3) Agneta Olivestam, Vimmerby OK (SWE), +17:45, 8) Jannike Wåhlberg, OK Kåre (SWE), +23:40, 25) Susanne Luescher, Stora Tuna OK (SWE), +34:04, 30) Mari-Louise Lundgren, do, +40:03.

H60, 5,060 m, 119 deltagare: 1) Stefan Nyberg, Avesta OK (SWE), 1:47:02, 2) Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL (NOR), +0:18, 3) Warren Key, Spurposting Australia (AUS), +4:47, 9) Lars Mattsson, OK Kåre (SWE), +11:49, 24) Jan-Olof Björklund, Bjursås OK (SWE), +24:26.

D60 Kort, 3,370 m, 60 deltagare: 1) Anne-Christine Schunnesson, Attunda OK (SWE), 1:48:12, 2) Vivianne Axton, OK Klemmingen (SWE), +13:23, 3) Gunilla Lind, OK Landehof (SWE), +13:58, 13) Laila Spångmyr, IK Jarl Rättvik (SWE), +32:42, 36) Ritva Kärkkäinen, Avesta OK (SWE), +58:17, 39) Eva Warenius, do, +1:04:14.

H60 Kort, 4,260 m, 109 deltagare: 1) Lennart Larsson, Hestra IF (SWE), 1:31:00, 2) Tommy Holmér, Väsby OK (SWE), +4:11, 3) Lars-Gunnar Nilsson, Eksjö SOK (SWE), +10:37, 21) Erik Eriksson, IFK Mora OK (SWE), +26:15, 26) Mats Wallman, Västerbergslagens OL (SWE), +30:46, 38) Arne Nilsson, do, +37:19, 59) Peter Svensson, Avesta OK (SWE), +54:37, 61) Alf Larsson, HJS-Vansbro OK (SWE), +55:16, 65) Lars Spångmyr, IK Jarl Rättvik (SWE), +56:05, 80) Ronnie Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna (SWE), +1:16:33, 91) Sten Svangren, IFK Mora OK (SWE), +1:38:06, 104) Kenneth Olsson, Stora Tuna OK (SWE), +2:48:07.

H65, 4,480 m, 88 deltagare: 1) Clas Fries, Umeå OK (SWE), 1:43:47, 2) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK (SWE), +5:18, 3) Francesco Guglielmetti, GOLD Savosa (SUI), +8:42, 8) Thom Sandvik, Avesta OK (SWE), +14:51, 16) Roland Warenius, do, +23:52, 20) Olle Rönnols, Säterbygdens OK (SWE), +30:44, 31) Arne Holmer, IFK Mora OK (SWE), +39:05, 35) Kenneth Wåhlberg, OK Kåre (SWE), +41:11, 61) Gunde Hjalmarsson, Stora Tuna OK (SWE), +1:10:20.

D65 Kort, 3,270 m, 56 deltagare: 1) Marita Samuelsson, Sundbybergs IK (SWE), 1:51:03, 2) Lena Söderberg, OK Skogsfalken (SWE), +7:33, 3) Gudrun Nilsson, Lunds OK (SWE), +10:50, 13) Annica Lindell Lang, Västerbergslagens OL (SWE), +37:10.

H65 Kort, 3,680 m, 121 deltagare: 1) Kent Törnqvist, Karlskrona SOK (SWE), 1:33:48, 2) Lars Janlöv, IF Åland (FIN), +5:48, 3) Stefan Carlsson, SOK Viljan (SWE), +6:38, 41) Harry Enberg, Västerbergslagens OL (SWE), +31:57, 77) Karl-Erik Andersson, IFK Mora OK (SWE), +50:44, 80) Bo-Göran Karlsson, Avesta OK (SWE), +53:27, 103) Ove Larsson, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +1:27:20, 107) Bernt Gustafsson, Västerbergslagens OL (SWE), +1:31:16.

H70, 4,130 m, 101 deltagare: 1) Lars-Åke Wall, OK Tisaren (SWE), 1:46:38, 2) Jouni Savelainen, Helsingin Suunnistajat (FIN), +5:03, 3) Gert Lundquist, Gotlands Bro OK (SWE), +6:49, 17) Ingvar Svensson, Bjursås OK (SWE), +31:26, 28) Tommy Lundqvist, do, +37:23, 45) Mats Mårtensson, Stora Tuna OK (SWE), +58:51, 52) Bernt Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +1:03:44, 63) Anders Claesson, IFK Mora OK (SWE), +1:09:10.

D70 Kort, 2,910 m, 53 deltagare: 1) Britta Eklund, Trosabygdens OK (SWE), 1:45:29, 2) Margareta Huitfeldt Ahlqvist, Sundbybergs IK (SWE), +1:12, 3) Margareta Löfqvist, Västerås SOK (SWE), +5:23, 10) Eva Halvarson, OK Kåre (SWE), +33:03.

H70 Kort, 3,340 m, 122 deltagare: 1) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK (SWE), 1:37:11, 2) Börje Wahlgren, Sundbybergs IK (SWE), +4:52, 3) Christer Elfsberg, Kristinehamns OK (SWE), +6:18, 8) Bertil Höök, Västerbergslagens OL (SWE), +9:05, 29) Nils Boremyr, Kvarnsvedens GoIF OK (SWE), +30:32, 83) Claes Nideborn, Stora Tuna OK (SWE), +1:16:57, 91) Bo Sundberg, IFK Hedemora OK (SWE), +1:21:46, 106) Bengt Simonsson, Domnarvets GoIF (SWE), +1:46:41.

D75, 3,080 m, 21 deltagare: 1) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK (SWE), 1:54:27, 2) Carol McNeill, Lakeland Orienteering Club (GBR), +0:37, 3) Torid Kvaal, Freidig (NOR), +0:52, 5) Lena Leandersson, Älvdalens IF OK (SWE), +5:31.

D75 Kort, 2,920 m, 30 deltagare: 1) Evy Nord, Södertälje IF (SWE), 1:52:38, 2) Gull Svensson, Örkelljunga FK (SWE), +17:08, 3) Kerstin Bengtsson, Motala AIF OL (SWE), +30:40, 12) Margareta Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +1:06:22, 26) Lisbeth Eurén, Avesta OK (SWE), +2:48:25.

H75 Kort, 2,930 m, 72 deltagare: 1) Björn Linnersjö, OK Orion (SWE), 1:33:57, 2) Per-Ivar Möllberg, Arboga OK (SWE), +13:10, 3) Rune Rådeström, Snättringe SK (SWE), +16:18, 10) Gunnar Löfkvist, Bjursås OK (SWE), +27:37, 20) Olle Andersson, IFK Mora OK (SWE), +39:10, 36) Bo Sundén, Karlsbyhedens OK (SWE), +1:06:20.

H80, 2,970 m, 53 deltagare: 1) Gunnar Østerbø, Freidig (NOR), 1:33:28, 2) Roland Karlsson, Ronneby OK (SWE), +6:36, 3) Svante Nyström, Västerbergslagens OL (SWE), +18:02, 7) Folke Nyström, do, +24:32.

H85, 2,500 m, 25 deltagare: 1) Tord Lidström, Hagaby GoIF Örebro (SWE), 1:27:21, 2) Göran Larsson, Södertälje-Nykvarn OF (SWE), +12:54, 3) Rolf Anderson, Rimbo SOK (SWE), +22:57, 18) Bert Wikström, IK Jarl Rättvik (SWE), +2:03:57.