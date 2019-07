I helgen går Nostalgidagarna av stapeln för sjuttonde året – "En folkfest för Säter"

Nostalgic Clubs ordförande Rune Stornils har varit med och arrangerat Nostalgidagarna alla gånger hittills. På fredag börjar gång nummer sjutton.

– Jag tycker att det är så kul när Säter lever upp. På fredag kväll och lördag kommer det mellan 28 000 och 30 000 besökare. Totalt är det här en folkfest för Säter, säger han.

Som de senaste åren arrangeras Nostalgidagarna under helgen vecka 29. Under framför allt fredag och lördag är schemat fullspäckat. Rune Stornils hoppas på att de får bra väder under dagarna det bland annat arrangeras traktorparad, cruising och musik med Backboons och CC Riders.

– Vi håller till på Gruvplan. Vi reser tält, har tivoli, musik och bilutställning.

– Vi brukar ha haft tur med väderleken, och som det ser ut nu ser det skapligt ut. Det är ypperligt om det är fint men inte den här tryckande värmen, säger han.

För att dagarna ska flyta på bra är det många som hjälps åt. Bara från nostalgiklubben är de ungefär 100 personer som är med och ser till att allt går som det ska.

– Vi har en bra organisation. Många har varit med nästan alla år. Vi har lite stationer där vi säljer korv och hamburgare, och det är ju vår inkomst under de här dagarna, säger Rune Stornils.

Utöver den egna organisationen är det många som hjälper till under Nostalgidagarna. Säters kommun, företag och föreningar bidrar på olika sätt.

– Säters kommun är väldigt duktiga på att ställa upp. De stöttar oss med allting, klipper gräs, tar fram bänkar och bord och sköter städning med sina maskiner på morgonen. Det ska de ha en eloge för, säger Rune Stornils och fortsätter.

– Företagen är också måna om att det händer en sådan här grej i Säter. Vi har folk från hela Sverige – campingen är full och hotellet är fullt. Och Turistbyrån jagar folk som hyr ut rum eller friggebodar de här dagarna.

Om Rune Stornils ska välja en höjdpunkt ur schemat blir det fredagens parad med traktorer, mopeder och motorcyklar.

– Det är en riktig höjdare. Det är en riktig familjekväll. Då går folk man ur huse.

– Det kommer över 100 traktorer, och i fjol var det 325 mopeder och 80 motorcyklar. Det är en folkfest, säger han.

Även på söndagen fortsätter Nostalgidagarna med en gammaldags gudstjänst i Stora Skedvi kyrka. Dagen efter träffas Nostalgic Club Säter för sin sedvanliga utvärdering av hur helgen gått.

– Varje år på måndagen efter det här går vi igenom alla plus och minus. Det sista vi gör är att bestämma om vi ska ha Nostalgidagarna nästa år. 17 gånger har vi sagt ja, säger Rune Stornils.