I karantän i Öje - Amanda och Sveds Hjalmar fick Öje som sin arbetsplats

Vi träffas ute i trädgården i en spirande grönska och behaglig sommarvärme. En rovfågel flyger över gården och väcker paret och grannens intresse. Det är svårt att förstå att vi sitter i en idyll på grund av en tragisk pandemi som går som en farsot över världen.

Det är en lyx att ha så mycket uterum, hela trädgården blir som ett vardagsrum

När coronapandemin nådde Sverige och deras arbetsgivare rekommenderade dem att jobba hemifrån tog livet en annan vändning. Att jobba på distans från deras tvårummare i centrala Västerås blev dock kortvarigt.

– Ganska snabbt kände vi att det här inte är optimalt, jag jobbade i vardagsrummet och satt i soffan med datorn på soffbordet, säger Sveds Hjalmar Söderlund.

Han jobbar på ABB Robotics som global inköpschef och reser över hela världen. Förutom fabriken i Västerås finns fabriker även i USA, Japan och Kina där robotar tillverkas.

Det första ABB drog in på var resorna till Kina i början av februari, säger Sveds Hjalmar. Lyckligtvis kan även Amandas jobb skötas hemifrån, hon är verksamhetscontroller på ICA där hennes avdelning har hand om Ica-butikers ekonomi.

Amanda hade sin arbetsplats i köket, köksbordet belamrades av en laptop och en extern skärm.

– Det blev inte ett kök längre. Efter första veckorna insåg vi att ”det håller inte att jobba hemma, vi måste hitta en annan lösning”, säger hon.

Det bar av till Gotland och till Sveds Hjalmars föräldrar som bor i Visby. Det funkade inte så bra så de åkte till Öje i stället. Där klaffade allt perfekt. Nu har de bott och jobbat i karantän i Öje sedan första veckan i april.

Att blev just Öje för paret har sin förklaring i att Sveds Hjalmar vistats där sedan barnsben då hans mamma Åsa Sveds är uppväxt i Öje och på Sveds-gården. Nu har hans mormor och morfars hus blivit en filial till ICA och ABB. För Sveds Hjalmars del innebär det daglig kontakt via Skype och Teams med interna kolleger och leverantörer över hela världen. Under halva månaden sitter Amanda i möten nästan hela dagarna via Teams. Sveds Hjalmar har lite mera rörelsefrihet och kan ta en promenad i Öje och ha ett medarbetarsamtal med någon i Kina eller lyssna på ett föredrag från Silicon valley tillsammans med andra ABB-medarbetare från hela världen.

– Världen är stor, men den är ganska liten också, säger Sveds Hjalmar.

De trodde att de skulle bo i Öje i en och en halv till två månader men båda deras arbetsgivare förlänger distansarbetet med jämna mellanrum. Nu funderar Sveds Hjalmar och Amanda på att stanna kvar i Öje året ut.

– Vi är öppna för att bo här i ett år men det bygger på att det funkar med jobbet, säger båda samstämt.

Sveds Hjalmar är uppväxt på Gotland och Amanda i Stockholm. Båda gillar naturen, han är en riktig storfiskare och i höstas sköt han två älgar.

– Jag älskar djur och natur, sen förra året har älgjakten blivit ett stort intresses, förklarar Sveds Hjalmar.

Jaktlaget blev länken in i bygemenskapen, nu känner de flesta i Öje till paret från storstaden. De känner sig välkomna.

– Folk tycker det är roligt att vi bor här. Det spelar ingen roll vad man frågar om, alla vill hjälpa till här. I en sån här liten by är man beroende av varandra. I Västerås kan man klara sig själv, förklarar Sveds Hjalmar.

I gengäld har paret hjälpt till med att röja upp en vandringsled mellan Öje och Venjan.

De har hållit sig friska och umgås bara med folk utomhus. Ingen i deras familj eller bekantskapskrets har fått covid-19. De har inte märkt av corona-viruset så mycket. De är försiktiga med att umgås med byborna då de flesta är 70 plus.

– Vi tar det här på allvar, säger Amanda.

Hjalmar fyller i:

– Bortsett ifrån att vi bor i Öje så märks inte coronapandemin så mycket till vardags, vi vet att den finns men den känns lite längre bort härifrån.

Även om de trivs bra i Öje finns det sånt de saknar.

– Det går förvånansvärt bra, man saknar det sociala och ergonomin, det är en utmaning, det blir för mycket sittande, säger Amanda och syftar på dåliga kontorsstolar.

Sveds Hjalmar saknar sina jobbresor, om han får slippa tiden på ett tåg, i en bil eller i ett flygplan vill säga. Han tror det blir svårt att undvara det fysiska mötet helt när krisen är över.

Att få uppleva en ny plats och kultur är fantastiskt berikande och givetvis alla möten med människor. Kombinerat med att se människor utvecklas är resandet en av de saker jag uppskattar mest med mitt jobb.

Före coronan hade de planerat att resa till Innsbruck på en skidresa i mitten av mars, en yogaresa till Spanien över påsk och en weekend till Italien eller Portugal. Det blev inget av med resorna, de fick vackert hålla sig hemma i Sverige och Öje.

Överlag känner paret sig lugnare nu, hemma kände de en logistisk stress i vardagen.

De planerar bättre och är sparsamma med att se på corona-nyheter.

– Jag upplever att jag är lugnare här. För mig har naturen gjort mig mer närvarande, säger Sveds Hjalmar med grepen i fast hand.

Det enda de skulle vilja ha mer av är umgänge med sin familj, vänner och arbetskamrater, framförallt saknar Sveds-Hjalmar nya brorsdottern Leonora som precis fyllt 1 år och bor i Zurich. Tids nog kommer det sociala livet tillbaka, frågan är bara när?

Text: Berit Djuse