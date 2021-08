I pappa El-Arnes fotspår – nu tar döttrarna över: "Vi hamnade i ett vägskäl"

Det är på många sätt en vacker och framgångsrik historia. I många år har Arne Linders varit en profil i Siljansnäs. Så fort något kring el, installationer eller belysning kommit på tal har Arne varit framme med en hjälpande hand. Under namnet Siljansnäs Eltjänst har hans företag följt sin tid och expanderat i anställda, omsättning och förtroende. Senare kom även den geografiska radien att utvidgas, efter att en fysisk butik på Noret i Leksand etablerats. Nu väntar nya kapitel i historien när döttrarna Helene och Susanne ska leda företaget in i framtiden.

– Arne har verkligen levt med sitt jobb, en veckas semester per år kunde han unna sig, och älgjakten förstås, säger Susanne Linders Johnsson. Nu vid snart fyllda 72 år har han förtjänat att få vara ledig.

– Fram till 1995 fanns vi bara i Siljansnäs, i en lokal som låg vid Tempo, säger Susanne, i det gamla centralcaféet som nu är rivet. Vi hade en butik där och jobbade med installationer. Senare byggdes Företagshuset längre ner i byn och verksamheten flyttade dit.

– Det här var under en period där det mesta handlade om installationer åt privatpersoner och företag, fyller Helene Sjödin i. Vi hamnade i ett vägskäl, antingen sluta med butiksdelen, att sälja lampor, belysning, eller göra en ordentlig satsning på området.

Brytpunkten kom när deras butik, under varumärket Elkedjan, etablerades på Noret, det som idag är Svensk Fastighetsförmedlings lokal vid brofästet.

Susanne minns samtalet när hennes pappa ringde och frågade om hon kunde tänka sig att lämna Stockholm och flytta hem och börja jobba i den nya butiken. Systrarna kom inledningsvis att ta hand om butiken växelvis innan de tog ett gemensamt ansvar 2002..

– Jag var 25 år och visste inte vart livet skulle ta mig, säger Susanne. Och jag hade precis träffat Anders, min nuvarande man, som även han blev en del av företaget 2001.

Sju år senare, under ett 1990-tal med hård konkurrens i byn av Långs El och Lamp-Mor, var det dags för nästa strategiska händelse när flytten upp på Norsgatan skedde, till den nuvarande och mycket större lokalen strax intill Udden.

Sedan dess har allt bara pekat uppåt. Idag består verksamheten av tolv anställda och företaget är välmående och etablerat, eller som någon uttryckte det, "Elon tillhör en av motorerna i handeln i Leksand".

Elon var det ja. Butiken har blivit omskyltad sedan några år och har integrerats i en aktör och kedja som är större och mer igenkänd på marknaden.

Och inte ens pandemin kunde stoppa utvecklingen.

Det är stor skillnad, många fler handlar lokalt idag

– Det vände efter ett par veckor i mars ifjol, säger Susanne. Kunderna började uppdatera sina hem och fritidshus med produkter av olika slag för att de började tillbringa mera tid där. Glädjande nog har många börjat gynna hemmabutiken nu, det är stor skillnad, många fler handlar lokalt idag. Det händer något väldigt positivt för näringen när privatpersoner och företag börjar handla sina varor på hemmaplan.

– Och vi har samma priser och sortiment som våra konkurrenter på andra närliggande orter, säger Helene. Det som vi inte har hemma beställer vi och har i butiken på ett par dagar. En nyhet är att vi byggt en "butik i butiken", en kombinerad kaffehörna och digital butik. Det är viktigt att hänga med digitalt. Via vår dator kan man klicka fram varor och beställa, varor som man sen hämtar hos oss i butiken.

Systrarna utgör idag ett radarpar i stor och smått, med givna roller.

– Hon handlar och jag betalar, säger Susanne och åsyftar att det är hon som hanterar ekonomin och administrationen, medans Helene är den som mer är engagerad kring produkter och i butik.

I en mansdominerad bransch – fylld av tekniktunga frågor om vitvaror, värmepumpar, antenner, paraboler, ljussättningar och mycket mer – passar Susanne och Helene på att tacka de elektriker och installatörer som funnits och finns i företaget.

– Utan dem hade det inte gått, säger de unisont. Och pappa är jättenöjd och glad nu, vill vi något finns han bara ett samtal bort.

Historien om systrarna Linders och den lyckade generationsväxlingen har faktiskt än mer att berätta. Nästa år, den 13 februari, är det 100 år sedan Siljansnäs byar började att elektrifieras och kunde nyttja elström dygnet runt. El fanns att tillgå något år tidigare, men bara under årets kallare månader, från sex på morgnarna till tio på kvällen. Från början var det ett provisoriskt kraftverk i Almo och den gamla Almosågen som levererade strömmen ut till Siljansnäs olika byar.

Siljansnäs Elektriska Belysningsförening bildades 1918 av ett antal tidiga pionjärer och eldsjälar med. Det var i den föreningen som en viss Per Linders gick med i ett senare skede och blev drivande. Per Linders var Arnes far, Susanne och Helenes farfar.

– Det finns anledning att tänka tillbaka och påminna sig, säger Susanne, idag är ju strömmen oumbärlig i våra hem och något vi tar för givet. Men några måste alltid gå före och visa vägen, vår farfar Per var en sådan person. Roligt är också att min dotter Louise har jobbat i butiken i tre och ett halvt år. Det är inget som är självklart, men visst är det roligt att hon nu är den fjärde generationen Linders i verksamheten.