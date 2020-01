I skuggan av Juvonens succé – Brage om möjligheterna och LIF-offensiven: "Har varit för dåligt"

Leksand är nästjumbo i SHL men formkurvan pekar uppåt. Laget har två raka segrar efter straffar, en seger efter full tid och totalt sju av femton poäng på fem matcher.

Till stor del tack vare ett starkt målvaktsspel av Janne Juvonen som i de fem senaste matcherna är tvåa i SHL:s målvaktsliga över räddningsprocent (94,08 procent), och trea sett till insläppta mål per match (1,75). Finländaren kommer att göra sin sjunde raka match från start mot Örebro.

För Axel Brage, som startade elva av de tretton sista matcherna före jul, har speltiden därför minskat.

– Det är klart att jag vill spela, men samtidigt har jag varit med tillräckligt länge så att jag vet hur det fungerar. Nu har Janne varit jävligt het, så jag förstår att det är han som spelar, säger Axel Brage.

Senast han startade i LIF-målet var hemmamatchen mot Färjestad den 19 december. Då, som nu, är det matcher torsdagar och lördagar.

På de sex senaste matcherna efter jul har Leksand tagit 1,3 poäng i snitt per match, före jul låg poängsnittet på 0,97 per match. Samtidigt har laget släppt in mindre mål på slutet: 2,3 mål per match istället för insläppta mål-snittet 3,42, före jul. Men, målskörden har blivit lägre. Tolv mål på sex matcher ger två stycken per match, att jämföra med 2,26 mål per match innan julledigheten.

Förhoppningsvis får vi lite ketchupeffekt när det gäller målskyttet.

Axel Brage konstaterar att det spelmässigt sett har blivit bättre.

– Ja, det tycker jag. Men vi har ju haft jäkligt svårt att göra mål. Framför allt på slutet när vi ändå lyckats med att släppa in färre mål, så har vi ändå inte vunnit så många matcher som jag tycker vi borde ha gjort. Förhoppningsvis får vi lite ketchupeffekt när det gäller målskyttet.

Han fortsätter och drar upp senaste matchen mot Rögle, som ett exempel.

– De hade jäkligt många lägen men när vårt försvar gjorde det så pass bra och lyckades hålla oss med i matchen, så gäller det att vi förvaltar våra lägen. Och det gjorde vi ju inte. Vi hade ganska många lägen som deras målvakt inte behövde rädda, utan vi missade mål istället och det tycker jag är för dåligt, säger Axel Brage.

I förra veckan sa målvaktstränaren Jonas Levén i en intervju att en stor anledning bakom Janne Juvonens förvandling var ett samtal om att alltid spela på förstaläget.

Axel Brage har haft liknande samtal under säsongen.

– Jo, men det har varit lite hela tiden. Och, det har väl också varit så att vi kanske inte har litat fullt ut på varandra och då kan man börja tveka. Men, det ser i alla fall jäkligt mycket bättre ut nu, försvarsmässigt, säger Brage.

Hur ser du på din närmaste framtid?

– Jag hoppas få spela snart. Sen är det inte så mycket jag kan göra åt det, och så länge vi vinner matcher är jag också nöjd. Men, man vill ju in och lira, säger Axel Brage.

Jonas Levén om Axel Brages matchande:

– Nu gäller det att få Brage att orka hålla i på träningarna, ge allt och försöka få det så matchlikt som möjligt. När matchen kommer, när det väl händer, så ska han vara redo, säger Leksands målvaktstränare.