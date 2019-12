IBF Falun starkast i supermatchen – slog ärkerivalen inför storpublik

Giganternas kamp. Battle of the best. Världens bästa klubblagsmatch.

You name it.

På lördagskvällen firades julen in i innebandyns tecken genom det största som svensk innebandy har att erbjuda på.

För när de två superrivalerna, IBF Falun och Storvreta, ställs mot varandra så tenderar luften att vibrera lite extra.

Och så även denna kväll.

Tätt, tufft, hetsigt och tempofyllt. Matchen i en helt slutsåld Guide Arena innehöll precis de ingredienser som man vant sig vid att de ska göra och det var IBF Falun som efter en rafflande tillställning till sist gick triumferande ur det hela.

Spelmässigt var det som väntat relativt jämnt, men Falun kändes ofta lite fyndigare, lite mer oberäkneligt, när man tog sig fram i banan, inte minst inledningsvis.

Ledningsmålet var dock snarare av mer slitkaraktär, då Emil Johansson i numerärt överläge på egen hand forcerade sig fram, hårt attackerad, och tryckte in bollen bakom Viktor Klintsten.

Storvreta svarade när stjärnbacken Robin Nilsberh pangade in kvitteringen från distans, men första akten var ändå IBF Faluns.

Alexander Galante Carlström visade ånyo varför han är planetens giftigaste avslutare när han inom loppet av knappt tre minuter satte dit två bollar.

3-1-målet var kliniskt, och blixtsnabbt. Falun bröt på mittplan, Emil Johansson avancerade några meter och slog en stenhård passning till Galante Carlström som fullkomligen dundrade in bollen i nät från vänsterkanten.

Mellanperioden blev mer statisk och båda lagen försvarade sig väl. Inte minst fick IBF Falun slita hårt bakåt då man vid tre tillfällen fick spela med en man mindre på planen. Storvreta knaprade visserligen in ett mål under perioden, men inför den avgörande akten så var det ändå fördel för hemmalaget.

En fördel som suddades ut när Storvreta knappt fyra minuter in i perioden lyckades med konststycket att kvittera i numerärt underläge. Ett mål som kändes lite som en kalldusch för hemmalaget, som dock omgående repade mod.

Casper Backby hette nämligen matchens näste målskytt, då han från nära håll åter gav Falun en, om än bräcklig, ledning.

Lite mer säkert kändes dock läget drygt sex minuter senare när Omar Aldeeb höll sig framme och skickade in nästa Falumål.

Storvreta tog time out, plockade Viktor Klintsten ur målet och försökte få till en forcering mot slutet, men särskilt nära att komma ikapp Faluns ledning var man aldrig i slutändan.

Istället höll sig Alexander Galante Carlström och satte dit sitt tredje mål för kvällen i öppen bur.

Slutresultatet 6–3 innebär att IBF Falun kopplade ett ännu hårdare grepp om förstaplatsen i SSL då man nu är hela åtta poäng före just Storvreta.

Matchfakta – SSL Herr

IBF Falun–Storvreta IBK 6–3 (3–1, 0–1, 3–1)

Första perioden: 1–0 (9.59) Emil Johansson spel fem mot fyra, 1–1 (14.17) Robin Nilsberth (Alexander Rudd), 2–1 (14.50) Alexander Galante Carlström (Omar Aldeeb), 3–1 (17.19) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson).

Andra perioden: 3–2 (8.39) Henrik Stenberg (Alexander Rudd) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–3 (3.52) Tobias Gustafsson (Victor Andersson) spel fyra mot fem, 4–3 (7.01) Casper Backby (Emil Kalentun), 5–3 (13.46) Omar Aldeeb (Alexander Galante Carlström), 6–3 (19.52) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson) spel fem mot sex.

Skott: 15–14 (6–4, 2–7, 7–3).

Utvisningar, Fal: 3x2 min. Sto: 4x2 min.

Domare: David Geiser, Henrik Nilsson.

Publik: 2 400.