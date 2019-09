”Idol-Tusse” vidare: ”Alla känslor kom på samma gång”

Efter måndagens framträdande i tv-programmet Idol är både Hampus Israelsson 21 år från Falun och Tousin "Tusse" Chiza 17 år från Tällberg fortfarande med i leken.

I måndags var det första kvällen som idolerna uppträdde i livesändning och inför publik.

Hampus gick ut som nummer två av fem tävlande.

Innan han sjöng "You are the reason" av Calum Scott berättade han att han kände sig lugn.

– Du kommer hit och är en helt ny kille, konstaterade Anders Bagge efter framträdandet.

"Tusse" var nervös inför sin insats. Han valde att sjunga Adeles ballad Turning tables. Det blev succé. Nu målas han upp som finalkandidat.

– Du sjunger så bra och du ger allt från själ och hjärta. Jag är så tacksam, sa Kishti Tomita och fick medhåll från resten av juryn.

Förutom alla lovord röstade även tv-tittarna "Tusse" vidare i tävlingen.

– Alla känslor kom på samma gång. Jag har uppträtt för publik förut men inte på det här sättet med kameror och en massa producenter, berättade Tusse efter programmet.

För Hampus är resan inte riktigt över än. Han och de två andra som inte röstades vidare har nämligen chans att bli ett av juryns wildcards under kvalfinalen på fredag.