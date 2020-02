IFK Rättvik tappade farten men vann stort ändå – nu väntar superderbyt: "Då kan det bli något häftigt"

IFK Rättvik gjorde sitt för att skapa en riktigt spännande slutomgång i Bandyallsvenskan. Eftersom Lidköpings AIK på lördagen bara fick oavgjort borta mot Nässjö, gick Rättvik upp på andra plats i tabellen tack vare storsegern hemma mot Borlänge.

Tillfälligt eller inte? Det avgör Falu BS, som på söndagen tar emot Kalix.

Rättvik har just nu plus 24 i målskillnad, BS – som är två poäng bakom med en match mindre spelad – har plus 21.

När Rättvik i halvtid ledde med 6-0 hemma mot Borlänge kändes det som att Siljanslaget var på väg att skaffa sig en målskillnad som skulle vara utom räckhåll för Falun.

Men i andra halvlek hackade Rättviks spel. Något som fick tränaren Peter "Pinch" Törnberg att begära timeout vid ställningen 6–1 - även om Rättvik faktiskt hann göra 7–1 innan timeouten blev verklighet.

Men det var inte i första hand för att fortsätta ösa in bollar för tabellens skull.

– Det handlade om ett det inte fick se ut så där. Vi pratade inte ens om målskillnaden. Vi ville göra en bra match, vi ville göra bra saker. Och vi gick ifrån de saker vi hade bestämt, säger Törnberg.

Efter timeouten fick Rättvikstränaren se laget göra 8-1 och skapa lägen för ännu fler mål, innan Borlänge kunde utnyttja hemmalagets offensivlusta och kontra in ett par mål på slutet.

– Det blev bättre en period. Sen tappade vi igen i slutet på halvleken. Det blev väl lite mycket poängjakt kanske. Men samtidigt är det inte så lätt heller, med deras försvar. Men vi är tillräckligt bra för att vinna med 8–3 i dag och det kan man ändå vara nöjd med. Jag är jättenöjd med första halvlek och sen är ju matchen nästan klar, det är svårt att låtsas något annat, säger Peter Törnberg.

Sett till förutsättningarna och tabelläget, känns det okej att vinna med fem mål i dag?

– Vi har inte tittat så mycket på målen, vi kan bara vinna våra bandymatcher och så får vi se var vi hamnar sen. Som den här serien sett ut så är ingenting klart förrän det är klart. Det gäller att göra sitt.

Helt klart är i alla fall att det i dagsläget är fyra lag som gör upp om två kvalplatser. Lidköpings AIK, som låg en poäng före Falun och Rättvik, tappade alltså en poäng borta mot Nässjö på lördagen. Men lär ändå vara hyggligt nöjt med tanke på att kvitteringen kom efter sex minuters tilläggstid. LAIK har nu precis som Rättvik 28 poäng, men ligger fyra plusmål efter.

På söndagen har Falu BS chansen att också gå upp på 28 poäng. Dessutom lurar Ljusdal där bakom. Hälsingelaget, som möter Skutskär på söndagen, har 25 poäng med två matcher kvar men ändå en liten chans tack vare en överlägsen målskillnad.

Allt är bäddat för en rafflande avslutning på tisdag, som för Rättviks del handlar om ett daladerby på hemmaplan mot toppkonkurrenten Falu BS.

– Jag hoppas att vi kan göra en riktigt bra match då. Då kan det bli något häftigt. Men vi har haft en enorm utveckling under säsongen och det är väl det som är häftigast, att vi har lyckats spela till oss en sån här match, säger Peter Törnberg.

MATCHFAKTA / BANDYALLSVENSKAN

IFK Rättvik–Borlänge Bandy 8–3 (6–0)

Mål: 1–0 (5) Marcus Lindholm (Rasmus Plan), 2–0 (16) Tim Stjernström, straff, 3–0 (17) Tim Stjernström (Arvid Kihlström), 4–0 (27) Marcus Lindholm (Jesper Hjelm), 5–0 (35) Alfred Rustas (Marcus Lindholm), 6–0 (42) Rasmus Plan (Marcus Lindholm), 6–1 (56) Samuel Bortas (Oscar Jonsson), 7–1 (58) Oscar Lundgren (Tim Stjernström), 8–1 (65) Jesper Nywertz, hörna (Olle Öijer), 8–2 (86) Mattias Krantz (Marcus Enberg), 8–3 (90) Jesper Nordahl (Mattias Krantz).

Hörnor: 13–7.

Publik: 315.