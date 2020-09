Illustratören Carina från Borlänge om sitt liv under pandemin i USA: "Som en dålig skräckfilm"

Långtradarna med kylutrymme som användes som bårhus när det var som värst i New York City är en bild hon aldrig kommer att glömma.

– Gråtande sjukvårdspersonal. Väginformationsskyltarna som pumpar ut “Do your part, wear a mask and stay six feet apart” vart än man kör. Människor på gränsen till sammanbrott efter månader hemma i isolering som ryker ihop i affärer.

Det Carina Pascotti, 54, beskriver är vardag under Coronapandemin i hennes nya hemland.

– Och saken är den att det är fortfarande stor smittspridning för att vissa anser att det inkräktar på deras amerikanska frihet att bära mask och struntar egoistiskt i att nån är i riskgrupp eller har familj som kan vara i fara om de utsätts. Jag har familj och vänner både i Sverige och USA som avlidit av viruset och även om jag tycker att jag är en frisk och hälsosam person så är jag inte så intresserad av att prova, så som jag ser det nu så kommer vi inte resa innan ett vaccin. Det enda vi har innan ett vaccin är Social distancing: Tvätta händerna och använda masken. Och då menar jag använd masken på ett korrekt sätt, över näsan!

Carina har sett så många varianter av att bära mask fel att det har inspirerat henne till att göra måndags - och fredagsillustrationer som hon publicerar på sin Instagramsida: @serendipitybyc.

– Jag vet att det tvistas i Sverige om användandet men det värsta som kan hända om det inte funkar är ju att jag haft en bit tyg i ansiktet, säger hon.

Carina flyttade från Borlänge till USA hösten 2017. Främst av kärlek men också för andra jobbmöjligheter.

– Jag arbetar som frilansande illustratör och har uppdrag både här och hemma i Sverige.

Just nu samarbetar hon med en svensk författare och illustrerar hennes barnboksserie om att ha hund.

– Jag har också ny kundkrets här av privata kunder som vill ha allt personligt, från julkort till brevpapper och här betalar de gärna extra för det.

Hon har sin studio i huset så hennes arbetsplats är densamma som innan pandemin.

– Inte lika många uppdrag dock för företagen är mer sparsamma för tillfället.

Carina gifte sig februari 2018 med Jamie Pascotti, som driver eget företag där han förvaltar och säljer fastigheter. De bor i Harrisburg PA.

– I ett väldigt annorlunda hus med tinnar och torn från 70-talet, ritat av Fred Harle och under lockdown har vi passat på att rusta och inreda. Det går sakta men säkert framåt!

Konst och design är Carinas och Jamies största intressen.

– Det har varit bra att fokusera på hemmet nu, vilket många amerikaner också verkar ha gjort. Man får köa utanför Home Depot och Lowes som säljer byggmaterial eftersom de bara släpper in begränsat antal kunder och munskydd är obligatoriskt.

De handlar mat två gånger i veckan.

– När vi kommer hem så ställer vi kassarna på ett särskilt ställe och packar upp med att torka allt med desinfektionsservetter som vi köper i storpack. Vi torkar också handtag, lysknappar och räcken varje dag eftersom vi haft en hantverkare i huset. Han är dock lika försiktig som oss eftersom hans fru är i riskgrupp men torkandet har blivit vår rutin nu.

Tidigare åt de ute ganska mycket, vilket är mer vanligt i USA, men nu har de inte ätit på restaurang sen mars.

– Vi bor en bit utanför stadskärnan på ett berg så det är inte läge med hemleverans heller, säger Carina. Vi har dock börjat våga oss på att hämta upp mat igen men det är en omständlig procedur och eftersom vi båda egentligen gillar att laga mat så har vi fått nya rutiner.

Innan epidemin så reste de ganska mycket och tog ofta en weekend i New York, två timmar bort, Philadelphia eller Washington, båda en timme bort från Harrisburg som ligger mitt emellan dem.

– Men det kommer dröja innan vi vågar bo på hotell igen. Vi är militanta när det kommer till mask, tvättar våra händer och håller social distans.

De har masker och handsprit överallt för att aldrig vara utan.

– Vi har en person med lungcancer i närmaste familjen och vi har till och med testats en gång med ett snabbtest där dom tog blodprov för att vi skulle kunna ha en familjesammankomst. Ingen testade positivt och ingen hade antikroppar så det var väldigt skönt att få träffas någorlunda normalt om så bara för en kväll. Och jag fick krama min dotter vilket jag inte hade gjort på månader.

Så vad gör man då när man i stort sett bara kan vara hemma?

– Vi går på långpromenad varje dag, oftast i Wildwood som är en park och naturreservat där vi gifte oss. De flesta går där utan mask men viker undan eller sätter på sig den om de möter någon. Vi har sagt upp våra gymmedlemskap. Vi har inrett ett bekvämt TV-rum och det har använts flitigt. Jag gillar dokumentärer så jag har lärt mig så mycket nytt det här halvåret. Vi har också plöjt fantastiska serier som Succession och Unorthodox.

Carina börjar varje morgon med kaffe i sängen läsandes de svenska dagstidningarna på nätet och tittar på folkhälsomyndighetens presskonferenser tisdagar och torsdagar.

Carinas dotter Maja, 28 år, bor i samma stad. Men båda sönerna finns i Sverige, Viktor, 33, som bor i Borlänge och August, 31, i Stockholm.

– Det är det riktigt jobbiga den här tiden. Båda två har småbarn och det är dem, Sixten, Valter och Othilia - mina barnbarn, som jag saknar allra mest, så mycket så att det gör ont ibland. Normalt så hade vi kommit hem några veckor och delat tiden mellan Dalarna och Stockholm. Men tack och lov för FaceTime!

Hon har sin syster och bror och deras familjer i Dalarna.

– Saknar såklart dom också. Min syster skickade ett litet paket med godis till påsk - det kom fram i mitten av juli… Inget funkar som det ska!

Hon har också sina föräldrar hemma i Borlänge.

– De är visserligen pigga och unga för sin ålder men i riskgrupp. Jag är konstant orolig att något ska hända dem eftersom känslan vi får här när vi läser svenska nyheter är att folk tror att faran är över.