Vid klockan sju på morgonen anmälde polisen ett inbrott i en fastighet på Ivarshyttevägen i Hedemora. Enligt anmälaren saknas det kontanter som stulits från kassan samt en del verktyg. Ett annat företag i samma fastighet ska också vara drabbat.

Det är oklart hur tjuven eller tjuvarna har tagit sig in i lokalerna. Inbrottet ska ha hänt under natten till fredagen. Polisen gör en brottsplatsundersökning under förmiddagen.