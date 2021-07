Inför Brage-Trelleborg: Nya regler tillåter fler åskådare på Borlänge Energi Arena

Under säsongen har Brage fått ta in högst 500 personer på sina hemmamatcher.

När laget nu tar emot Trelleborgs FF på lördag, den första hemmamatchen sedan de lättade restriktionerna, så får man släppa in det dubbla.

– Vi får ta in ca 1000 åskådare på lördag, säger Brages klubbchef Magnus Olsson.