”Inga lediga tider just nu”: Testkapaciteten har slagit i taket – snart införs självtester

”Inga lediga tider just nu.”

Det meddelandet möter många som loggar in i Region Dalarnas mobilapp Min vård för att boka tid för så kallad PCR-provtagning i Västerbergslagen.

Samtidigt är rekommendationen att alla från tio år och uppåt ska testa sig redan vid lindriga symtom (längre än 24 timmar).

– Det kan kännas lite obehagligt, men testet går fort och det är ett viktigt test att ta, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Den som vill testa sig får dock vara beredd på att behöva vänta ett par dagar. När tidningen på onsdagsförmiddagen loggade in i Min vård fanns inga lediga tider i Västerbergslagen. Senare under dagen dök en ledig tid upp under fredagen.

Enligt Anette Gerlström, chef för Region Dalarnas vårdcentraler i Västerbergslagen, har man totalt 69 tider per dag för vårdcentral Ludvika-Grängesberg, Sunnansjö och Smedjebacken.

”De blir snabbt fullbokade. Vi får antalet möjliga provtagningar tilldelade oss utifrån labbets kapacitet att analysera”, skriver hon i ett sms.

Problemet med att inte kunna täcka efterfrågan är dock långt ifrån unikt för Ludvika och Smedjebacken. Första veckan i november provtogs till exempel drygt 228 000 personer för covid-19 i Sverige – en ökning med över 38 000 jämfört med föregående vecka.

I Dalarna är det nio biomedicinska analytiker på laboratoriet vid Falu lasarett som tar hand om de inkomna coronaproverna. I dagsläget får de runt 1 700 såna om dagen.

För att inte belasta labbet mer än nödvändigt är uppmaningen till allmänheten att inte testa sig för att se om man är frisk. Då kan man i stället göra ett antikroppstest.

Sedan i tisdags erbjuds alla över 16 år att göra ett sånt test. Bokning sker via 1177.se och tid går att boka på bland annat Ludvika lasarett. Antikroppstester genomförs även på vissa apotek, bland annat Apoteket Liljan i Gallerian i Ludvika. Där är det drop-in på torsdagar mellan 10.00 och 18.00 som gäller.

För att hantera bristen på lediga tider planerar Region Dalarna samtidigt att styra om till egenprovtagning av coronaviruset. Ambitionen är att det ska införas under de närmaste veckorna.

När den lösningen är sjösatt kan den misstänkt smittade personen utföra testet hemma eller på en särskild provtagningsplats. Testet skickas sedan in eller lämnas på anvisad plats.