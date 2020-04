Inga nya dödsfall i Dalarna rapporterade under helgen – antalet coronasmittade ökar

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror om covid-19 har nu totalt 2 194 personer avlidit av coronaviruset i Sverige. Det är en ökning med ytterligare två dödsfall sedan lördagen.

Enligt myndigheten har inga nya dödsfall rapporterats i Dalarna under helgen. Antalet avlidna i covid-19 har legat på 79 sedan i fredags. Däremot har antalet konstaterat smittade ökat. Under söndagen hade 685 sjukdomsfall bekräftats i länet, jämfört med 640 under gårdagen.

– Nu är det helg och vi vet sedan tidigare att siffrorna är väldigt preliminära. Bland annat är det få nya dödsfall. Siffrorna kommer nästa vecka, så det är svårt att uttala sig nu. Men det verkar hålla sig på samma nivå som tidigare, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till TV4.

Totalt har nu 18 640 personer i Sverige konstaterats smittade av coronaviruset.

Läget i Dalarna:

Antal sjukdomsfall: 685

Sjukdomsfall per 100 000 inv: 237,9

Totalt antal intensivvårdade: 39

Totalt antal avlidna: 79

Källa: Folkhälsomyndigheten