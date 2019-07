Inga Svärdsjökvällar utan frivilliga– här rensas 150 sillar

Tidigt på tisdagsmorgonen samlades sju damer vid Gammelgården i Svärdsjö för att förbereda morgondagens servering av glödstekt sill.

Sillen, som legat i saltlag, måste rensas och sköljas flera gånger innan servering.

– Vi räknar med att sälja 400-500 portioner i morgon, säger Annika Brandt.

Till sin hjälp har hon sex erfarna sillsköljare. Ingmarie Löfgren, Margareta Hansols, Anna Hansols, Margareta Andersson, Anna-Britta Halvars och Margareta Hedman.

– En klipper och rensar sillen, sedan sköljer vi i tre olika vattenbaljor. Sillen får ligga i blöt fram till i morgon eftermiddag då den ska glödstekas. Mängden vatten och tiden de ligger i blöt avgör hur salta de blir, säger Annika Brandt.

Att servera glödstekt sill med färskpotatis har varit tradition sedan 60-talet i Svärdsjö, något som lockar fler och fler gäster till Gammelgården. Ett 60-tal frivilliga krävs för att kunna genomföra Svärdsjökvällarna.

– De vet varför jag ringer vid den här tiden varje år. Det bästa med det här är alla som ställer upp ideellt. De bara kommer och gör det, alla vet sin plats och sina arbetsuppgifter, säger Annika Brandt.

Ingmarie Löfgren har varit med och sköljt sill i "säkert 30 år".

– Vi står här och pratar om allt möjligt när vi jobbar, säger hon.

– Det är socialt och roligt att vara här. Och så blir man sugen på att äta sill. Det är smaker från barndomen, säger Anna-Britta Halvars.

Under kvällens Svärdsjökväll spelar Martin Riverfield & The Wheels Of Fortune och Bjursmix. Sedan följer ytterligare två kvällar med underhållning av Bengan Jansson, Östen Eriksson och Svärdsjö spelmanslag.