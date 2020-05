Inga träningsmatcher – så kan Kvarnsvedens IK gynnas: "Ett tydligare spel i år"

När beskedet på fredagsmorgonen kom om att det blir matchspel även för seniorer från den 14 juni innebar det också ett slut på spekulationerna om huruvida elitklubbarna skulle hinna med några träningsmatcher eller inte.

Säsongen 2020 blir historiskt såtillvida att ingen förening har fått förbereda sig i matchspel under nästan tre månader – Brage–Gefle på Domnarvsvallen den 18 mars blev den sista träningsmatchen innan Folkhälsomyndigheten införde nya restriktioner dagen efter.

– Normalt sett använder man ju matcherna som referens och det är det som styr träningsveckan efter. Så det har varit en utmaning för mig också, säger Fredrik Bengtsson.

– Men det har varit en fördel för oss att vi har kunnat jobba med det spelsätt som vi har. Det är något positivt i det negativa.

Under veckan har Sporten rapporterat om flera spelare som hunnit tillbaka till matchform på grund av den förskjutna seriestarten.

– Vi har en bra konkurrenssituation och det är nödvändigt på den här nivån, säger Bengtsson.

Men hur påverkar det att du inte har fått se de här spelarna i match mer än mot era egna F19-spelare de senaste månaderna?

– Vi har fått titta på dem i träning. Och det är en fördel att vi har tagit in spelare efter vår spelidé och som vi vill spela. "Freddan" (Andersson, sportchef) var tydlig med mig efter förra säsongen och frågade "hur vill du spela och vad vill du ha för spelare?" Och sedan har vi verkligen kunnat ta in de här spelarena. Vi har jobbat inifrån och ut i stället för utifrån och in och det är positivt. Vi har tydliga roller för de spelare som har kommit in.

Även om vi försökte införa den här spelidén redan förra året så kunde man bli belönad kortsiktigt genom att spela på ett annat sätt.

Nyförvärvet Klara Folkesson, som kallades targetplayer redan när hon värvades, beskriver hur hon ska användas:

– Bengtsson vill ha mig mycket centralt i banan och jag får öva själv på att hålla mig där. Ibland är man själv inte riktigt delaktig i spelet så vill man dra sig utåt mot kanterna, men jag försöker alltid att säga till mig själv att hålla mig centralt.

Bengtsson:

– Vi hade en enorm spets i (Temwa) Chawinga och även om vi försökte införa den här spelidén redan förra året så kunde man bli belönad kortsiktigt genom att spela på ett annat sätt. Vi har tagit det vidare till ett tydligare spel i år.