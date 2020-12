Ingångarna fällde Malung – nu har laget släppt in 81 mål: "Vi är lite naiva"

För sex veckor sedan var det klang och jubel när Carl-Axel Brasken satte 5–4 i förlängningen och fullbordade vändningen som gav Malung häng på en Allettan-plats i hemmaderbyt.

Sedan drabbades laget av coronasmitta – och efter det ofrivilliga brejket har Malung radat upp förluster.

Borta mot Borlänge kom den sjätte på sju matcher.

– Vi gör så enkla misstag. De ligger rätt i positionerna och så spelar vi in i mitten eller tappar puckar och så får de vända på oss. Det är alldeles för enkla mål vi släpper in och då vinner man inga matcher mot Borlänge, konstaterar Per Lundell.

Det såg länge ut som om Malung skulle gå in i tredje perioden med ett nytt 1–4-underläge.

Då tog Casper Östberg, isens yngsta spelare med sina 18 år, vara på Rikky Hanspers passning – efter att Jesper Svadäng inte kunnat hantera Gustav Ytfeldts passning upp i mittzon – och satte sitt första mål i Borlängetröjan till 5–1 i friläge med Isac Ohlsson.

– De behöver knappt göra någonting själva och så kan vi inte spela om vi ska vara med i de här matcherna utan vi måste vara ännu rakare och enklare i vårt spel, säger Lundell.

Handlar det om noggrannhet?

– Ja, men det är ju noggrannhet absolut, att ta ansvar för var jag gör av pucken hela tiden. Och där är vi fortfarande i en läroprocess. Vi är lite naiva där ibland tycker jag. Men vi har inget annat val. Vi får jobba på, det är bara så det är.

Sättet som Malung kontrade bort Borlänge på i förra derbyt var som bortblåst när hemmalaget effektivt stoppade gästernas spelstarter och ingångar i mittzonen.

– Jag har inga problem med långa passningar, men vi ska inte börja chansa med puckar och flippass in i mitten när det inte finns en chans att dribbla mot tre stycken. Det är för enkla grejer, säger tränare Lundell.

Kan man träna bort det?

– Vi tränar naturligtvis. Vi har påpekat det och tränat på det. Sedan såg vi lite slitna ut i dag, huvudet kändes inte som att det var riktigt med och då blir det sådana misstag. Misstag får man göra, bara man inte gör samma misstag hela tiden.

Med fyra matcher kvar i Hockeyettan västra har Malung släppt in överlägset flest mål i serien, 81 stycken på 18 matcher vilket ger ett snitt på 4,5 per match.

På söndag väntar serieledande Dalen hemma i Malungs ishall.

– Det är bara tuffa matcher för oss. Vi får slicka såren här och komma tillbaka och träna bra och sedan får vi en vilodag på lördag innan söndag. Vi måste genomlida det här för att bli bättre, så är det bara, säger Malungstränaren.

Efter jul väntar nu en ny kamp för överlevnad i Hockeyettan via fortsättningsserien för Malungs IF.

– Vi har sagt att vi ska bli bättre och bättre, inte tvärtom. Men det är unga killar det här, 75–80 procent av spelarna gör sina första division 1-säsonger, så det tar sin tid, säger Per Lundell.