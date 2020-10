Ingarvet expanderas trots massiva protester

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden klubbade på det senaste sammanträdet för en ny detaljplan för Ingarvets industriområde.

Under åren har närboende protesterat mot de tänkta etableringarna som den nya detaljplanen skulle generera i.

Det har tidningen skrivit om tidigare.

LÄS MER: Planerna för nya industritomter går vidare – motståndet fortfarande massivt (7 MAJ 2019)

Den 14 maj i fjol träffade tidningen Jan Olof Jansson, boende i Varggården, som kritiserade de tänkta planerna för ytterligare etableringar. Jansson tyckte då att det var nog som det var där han berättade att han upplevde att bilföretagarna på Ingarvet använde Ingarvsvägen som testbana.

– De boende i närområdet har haft en hel del synpunkter under processens gång. Utifrån deras synpunkter har vi ställt hårdare krav på bullernivåer och sett till att det aktuella grönområdet blivit större än vad planen medgav från början, säger nämndordförande Susanne Martinsson till falun.se.

I handlingarna till ärendet står det att syftet med detaljplanen är att kunna möjliggöra en expandering av Ingarvets industriområde. Planområdet har en areal på 38 hektar där knappt 20 hektar får användas för olika typer av verksamheter. Knappt fyra hektar uppges vara belägna närmast Ingarvsvägen.

Under resans gång har förändringar gjorts

Tidigare har kritik framförts att det skulle ske industrietableringar intill skogsområden. I handlingarna konstateras det också att skogsområdet innehåller naturvärden som senare omfattas i en fråga när avverkningen bli aktuell.

– Detaljplanen har hanterats under många år. Synpunkter som kommit in har handlat både om buller, lukt, trafik, grönområden och mycket mer. Under resans gång har förändringar därför gjorts i detaljplanen, fortsätter Martinsson och fortsätter.

– Sedan har det också kommit in synpunkter på ökad trafik i området och andra saker som inte omfattas av detaljplanen. Men självklart kommer förvaltningen att jobba vidare med trafikfrågorna. Förvaltningen kommer redan på nästa nämnd att presentera vilka områden som kommunen arbetar med för att lösa trafiksituationen på och kring Ingarvet, säger Martinsson.

Närboendes röster i frågan

"Vill härmed å det starkaste yttra vår önskan att Ni avstår från att bygga ut Ingarvets industriområde."

"Ni har fortfarande inte inkommit med någon lösning överhuvudtaget på den ansträngda trafiksituationen, att i detta läge då gå vidare och hänvisa till att det inte är kommunens område att lösa är direkt ansvarslöst."

"Redan i dagsläget stör de stenkrossar (eller vad det nu är som låter) som finns på Ingarvets återvinningscentral oss närboende, en utökning kan inte annat än ytterligare påverka vårt utomhusklimat"

"Avgaser, lösningsmedel men framför allt dofter från avloppsslam omöjliggör utevistelse vissa tider."

"Det största problemet är dock trafiken som har börjat bli en riktig plåga, i fyratiden är det nästan omöjligt att komma ut på Stångtjärnsvägen från vår gata!"