Inget adventsfirande på gruvan: "Sätter säkerheten främst"

På grund av rådande restriktioner, som skärptes ytterligare under veckan, finns inget alternativ till att ställa in Advent på gruvan. Evenemanget som var planerat under fyra lördagar i december skulle skapa en gammal-

dags julstämning på ett coronasäkert sätt. En handfull utvalda marknadssäljare var inbjudna och det skulle finnas möjlighet för barnen att träffa Gruvtomten.

”Det känns otroligt tråkigt då vi hoppades på att kunna välkomna julen med Advent på gruvan tillsammans med våra besökare”, säger Anna-Karin Hedberg, evenemangsansvarig vid Falu Gruva.

Hon avslöjar att Gruvtomten, som brukar ta emot barnens önskelistor på julmarknaden, kommer att dyka upp i Falu Gruvas sociala medier istället.

”Vi vet att många barn ser fram emot att träffa Gruvtomten på vår julmarknad, vi lovar att han är tillbaka nästa år”, säger Anna-Karin Hedberg.

Det står även klart att Lucia under jord, firandet tillsammans med Musikkonservatoriet, ställs in i år.

Med tanke på flertalet inställda evenemang blickar Falu Gruva redan fram emot nästa år då planen bland annat är att fira julmarknadens framskjutna 20-årsjubileum.