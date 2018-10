Vinst för Falun i mästarmötet mot Storvreta

Stämningen i Jalas Arena inför mötet mellan fjolårets finalister, Falun och Storvreta, gick verkligen att ta på både bland publiken och spelarna.

Det var inget snack om saken att båda lagen gick in stenhårt för att vinna redan från start. Hemmalaget visade sig något vassare och efter tio jämna och intensiva minuter kunde Falun tillslut, med en stor stöttande hand från publiken, göra kvällens första mål genom Adam Fernqvist.

Efter att första målet trillade in släppte det för hemmalaget och efter drygt 13 minuter spelade hade de en ledning på 3-0. Storvreta skulle dock inte låta dalalaget springa iväg för långt och tre minuter senare reducerade de till 3-1. Innan perioden var slut kunde Omar Aldeeb snyggt peta in 4-1 till Falun. Därmed gick hemmalaget in efter första perioden med en tremålsledning.

Andra perioden började desto tyngre för Falun. Efter drygt tre minuter gjordes en miss från hemmalaget vilket resulterade i att Storvreta kunde komma två mot noll och reducera till 4-2.

Drygt två minuter senare när Storvreta hade fördelen av en avvaktande utvisning reducerade de ytterligare en gång och med ett 4-3 läge hade matchen vänt helt.

12.29 in i andra perioden drabbades Storvreta av matchens första utvisning till följd av liggande spel. Efter ett något misslyckat powerplay fick Falun istället gå hårt på defensiven och Storvreta var flera gånger nära att få in ett 4-4 läge.

Med tre minuter kvar av andra perioden klev Faluns meste spelare i form av Jonas Adriansson fram och utökade ledningen till 5-3.

Hela tredje perioden spelades i ett svajigt tempo från båda lagen. Hemmalagets Johan Samuelsson kunde till trots efter en riktig kämpainsats peta in 6-3 efter drygt nio minuter spelade.

Med ungefär fyra minuter kvar av matchen begärde bortalaget timeout och med knappa tre minuter kvar lämnade Storvretas målvakt målburen. Det räckte med knappa två minuters spel med en man mer på plan för Storvreta för att ha skapat riktigt liv i matchen när man hade reducerat till 6-5 när klockan slog 18.46 i sista perioden. Till följd begärde hemmalaget Falun timeout.

Matchen avslutades i ett dramatiskt skede där Storvretas målvakt kastade sig ut på planen för att förhindra mål i öppen kassen i sista sekund. Matchen slutade 6-5 till Falun.

MATCHFAKTA:

IBF Falun-Storvreta IBK - 6-5 (4-1, 1-2, 1-2)

Första perioden: 1-0 (10.00) Adam Fernqvist (Malte Lundmark), 2-0 (12.57) Eric Björk (Adam Fernqvist), 3-0 (13.20) Alexander Galante Carlström (Emil Johansson), 3-1 (16.23) Mattias Samuelsson (Jimmie Pettersson), 4-1 (17.07) Omar Aldeeb (Johan Samuelsson),

Andra perioden: 4-2 (03.19) Linus Jämtdal (Victor Andersson), 4-3 (05.32) Albin Sjögren (Tobias Gustafsson), 5-3 (17.16) Jonas Adriansson (Alexander Galante Carlström),

Tredje perioden: 6-3 (09.05) Johan Samuelsson (Utan assist), 6-4 (17.54) Jimmie Pettersson, 6-5 (18.46) Henrik Stenberg (Alexander Rudd)

Skott: 19-19 (7-7, 6-4, 6-8)

Utv, IBF: IBK: 1x2

Domare: Thomas Andersson, Rickard Wissman

Publik: 2238