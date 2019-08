Inneklubben i utkanten – här gör 'Korsnäsfamiljen' succé: "Positivt om de kallar oss sekt"

Beläget en halvmil öster om Falu centrum har Korsnäs IF blivit något av "inneklubben i utkanten", som den gamla parollen lyder.

Här ligger industrier, tryckerier och ett knäckebrödsbageri. På mitten av 1800-talet bildades Korsnäs Sågverks AB som 1899 förlades till Gävle i en av Sveriges största industriflyttar genom tiderna. I dag heter jätteföretaget Billerud Korsnäs och omsätter tjugotalet miljarder årligen.

LIVE-TV 30/8: Serieledarna mot tabelltrean – vi sänder Korsnäs mot Ludvika i Dalafyran

1904 bildades Korsnäs IF. Kopplingen mellan ort och förening har varit tydlig sedan dess allt medan arbetarsamhället Korsnäs över tid har mejslats ut till en typisk ytterstadsdel med villaområden och radhuslängor.

– Vi är ett knegargäng. Du vet, man har fått gneta hela livet.

Gustav Källberg, 28, skojar om Korsnäs IF:s historiska arv. Som spelare tog han sig till Örebro SK:s juniorlagsverksamhet, och spelade division 1-fotboll med Sandviken och Brage. Ett proffsäventyr i Norge försökte han sig också på, men en skada satte stopp. För två år sedan gjorde han ett comebackförsök i sitt kära KIF, men knäet höll inte och numera kan han inte ens jogga smärtfritt.

– Men det är skitkul att vara tränare i Korsnäs. Klubben ligger mig väldigt nära hjärtat eftersom jag är uppväxt här ute. Att få komma tillbaka och hjälpa laget och klubben känns väldigt bra.

Ambitionen är att satsa ungt så att vi kan bygga på sikt för att etablera oss högre upp i serierna.

I sin första säsong som A-lagstränare håller Gustav Källberg – i par med andretränaren Jonas Candika – på att lotsa sin moderklubb till division 3. Korsnäs leder Dalafyran med en match mindre spelad än tabelltvåan Dala-Järna. Vid seger hemma mot trean Ludvika på fredag – i en match som Sporten sänder – växer försprånget till hela åtta poäng när sex omgångar återstår.

Korsnäs är på god väg att infria förväntningarna som Gustav Källberg, motståndartränare och oddsmakarna hade på laget inför säsongen.

– Känslan är att vi har något bra på gång. Snittåldern är 22 år, och vi har gett tre 17-åringar och två 16-åringar speltid i A-laget den här säsongen. Ambitionen är att satsa ungt så att vi kan bygga på sikt för att etablera oss högre upp i serierna.

Gustav Källberg tror att ungdomlig entusiasm är en förutsättning om inte sejouren i division 3 ska bli ettårig. Årets säsong har tjänat som avskräckande exempel för dalafotbollen i stort: Avesta är sist i trean och lär åka ur, medan Slätta, Säter och – i viss mån – Forssa är inblandat i striden kring det nedre strecket.

– Jag tror att det krävs ett visst driv för att klara sig kvar i trean, och en stor del unga spelare som strävar uppåt. Det räcker inte med att spela bara för att det är kul, för det är rätt stor skillnad på fyran och trean.

Framtiden ter sig ljus igen för Korsnäs som under större delen av 1990-talet och 2000-talet varit ett division 3-lag. I år gör KIF sin tredje raka säsong i Dalafyran, vilket gör den här perioden till klubbens sämsta på trettio år – även om de också tidigare har pendlat mellan divisionerna.

Som det är nu är Slätta i botten av trean bäst, och för en stad av Faluns storlek är det för dåligt.

1997 höll Korsnäs på att skrälla sig upp i division 2, men föll i ett klassiskt kvalspel mot Spånga. En stor framgång, även om de fem säsongerna i division 3 i skarven mellan 70- och 80-tal är klubbens storhetsperiod. På den tiden då division 3 också var landets tredje högsta serie och tränaren Björn Juhlin spetsade truppen med gamla Bragespelare.

– För falufotbollen vore det bra om vi tog klivet upp. Som det är nu är Slätta i botten av trean bäst, och för en stad av Faluns storlek är det för dåligt. Vi skulle behöva en tydlig etta så att det blir naturligt att de bästa spelarna går till det laget. Jag tror på ett större samarbete mellan oss för att kunna behålla ungdomarna i stan. Det finns många talanger, men vi tappar flera av dem tidigt till Forssas och Brages akademier.

Å andra sidan stod Korsnäs IF lite vid sidan av Falu FK-experimentet en gång i tiden (2006-2015, samarbetsklubben med Falu BS och Slätta SK) och behöll sitt A-lag i seriespel.

– Jag gillade tanken med Falu FK. Men det är svårt att bilda en ny förening, för det har alltid funnits en stark tradition och rivalitet mellan Korsnäs, Slätta och Falu BS. Vad var egentligen Falu FK? De bästa spelarna i de olika klubbarna skulle styras mot deras A-lag, samtidigt som det kom upp massor med spelare här som behövde nånstans att ta vägen.

Att gå sin egen väg, är det typiskt för Korsnäs IF?

– Om vi är lite egna menar du (skratt)? Kanske det, det finns en stor stolthet i den här föreningen, och man har ju hört folk prata lite skämtsamt och halvt föraktfullt om "Sekten" här ute. Men det är bara positivt, för det betyder att det finns en stark kärna i klubben med folk som bryr sig.

Vår materialare Hans Bäckström har varit här i femtio år och vår speaker Willy Broberg åker på de flesta av våra bortamatcher och rapporterar.

Den familjära atmosfären på Lindvallen (som faktiskt ligger i Hosjö) är särskilt påtaglig för herrlagets tränare. Förkortningen KIF skulle lika väl kunna utläsas som Källbergs IF, för Gustav har brodern Isak som målvaktstränare i A-laget och kusinen Max som mittback. Systern Emma spelar i damlaget där pappa Mats är tränare och farbror Anders är matchcoach i U-laget. Kusinerna Matilda och Maria Bergkvist är spelare respektive materialare för damlaget, medan anfadern – farfar Stig – varit allt från vaktmästare till ordförande i Korsnäs IF. Vi samlar alla på bild för att illustrera Korsnäsfamiljen. Farmor Gunnel vill inte vara med på fotot, men ska inte förringas i sammanhanget. En eldsjäl som har gjort det där osynliga arbetet föreningssverige drivs av: under ett halvsekel har Gunnel städat, fixat, bakat, sålt lotter och tvättat matchkläder...

– Det är klart att känslan blir ännu starkare till Korsnäs IF när så många i ens släkt är involverade, säger Gustav Källberg.

– Samtidigt finns det fler eldsjälar som gör ett jättejobb i den här klubben. Vår materialare Hans Bäckström har varit här i femtio år och vår speaker Willy Broberg åker på de flesta av våra bortamatcher och rapporterar.

Engagemanget har gått i arv i generationer. Därför fortsätter Maria Bergkvist att hjälpa till i damlaget – som efter en generationsväxling är på väg att åka ur division 2 – trots att en knäskada satte stopp för hennes egen spelarkarriär som femtonåring.

– Korsnäs IF var det självklara valet för mig och Matilda (tvillingsyster) eftersom vi växte upp här. För oss är klubben som en enda stor familj, och jag tycker att det är viktigt för ungdomar här ute i Korsnäs och Hosjö att det finns en förening på nära håll, säger hon.

Anders Källberg har efter sin spelarkarriär varit tränare och ledare i föreningen i decennier. Numera är han enbart matchcoach för damernas U-lag, men det ideella arbetet är något av ett kall.

– Jag har dragit ner på det lite nu när jag bara är med på matchdagar, för jag har börjat golfa och vill inte lägga ner hur mycket tid som helst.

Inga föräldrar skjutsade, så jag klämde in hela laget i en gammal folkvagnsbuss.

Detsamma verkar gälla för fotbollen i stort där allt färre engagerar sig som ledare och tränare, och antalet lag krymper.

– I Falun har vi ju en del konkurrens från innebandyn och bandyn, säger Maria Bergkvist.

– Sen tror jag också att de individuella idrotterna och gymträning tar allt större plats. Egentänket är större i dag när man ska förverkliga sig själv. Jag tror att föräldrarna tar med ungarna på andra aktiviteter än lagsport på grund av det, säger Anders Källberg.

– Så därför vill jag fortsätta i föreningen. Man har ett Korsnäshjärta och vill hjälpa till med det man kan.

Och allt var inte bättre förr, kan Stig Källberg, 87, intyga.

– Det som är positivt i dag på ungdomssidan är att föräldrarna verkar ställa upp och skjutsa. Jag minns början på 70-talet när vi skulle åka till Grycksbo med Anders pojklag. Inga föräldrar skjutsade, så jag klämde in hela laget i en gammal folkvagnsbuss. Vi satt väl en 13-14 man i den (skratt).

Hans barnbarn Gustav har ett fint debutår som tränare, och på fredag kan Stig gå till Lindvallen som så många gånger förr och se sitt kära Korsnäs i Dalafyrans guldstrid. Seger mot Ludvika och division 3 rycker allt närmare.

– De ligger i topp nu och det får man vara glad för. Det är roligt att det går så bra för Gustav och grabbarna.