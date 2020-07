Insändardikt: Ett virus har invaderat oss

Ett virus har invaderat oss

Hur ska det hanteras och förstås

Vilken hjälp behöver vi mest

När vi drabbats av denna nya pest?

Trots att detta varnats för av expertis

Har vi och andra inte tagit till oss detta på nåt vis

Vi behöver sjukvårdsresurser och folkhälsoperspektiv

möjligheter för sjukvårdsintensiv

militären i Sverige har bistått med sjukvårdstält

inte Auroror och soldater ute i fält

civilförsvaret behöver fungera

transporter och lager av munskydd och visir med mera

Det är inte vapen och ammunition vi främst behöver

Som kostar ofantliga klöver

Ändå drabbas världens stater av hysteri

Mitt under rådande pandemi

Kärnvapenprov och bestyckade missiler med spets

Bidrar till en makalös hets

Efter Hiroshima sas det aldrig mera

Men faran finns så länge kärnvapen får existera

En resolution antogs av FN 1945

Den första som togs – var emot kärnvapen

En period efter kalla kriget

Tog stater på många plan klivet

Internationella avtal mellan kärnvapenmakter

Skapade ett visst hopp om andra takter

Färre kärnvapen men betydligt starkare nu finns

Förgör tusentals män, barn och kvinns

Vi trodde inte på en pandemi och nu tror vi inte på ett kärnvapenkrig

Men världen är inne på en mycket farlig stig

Även en begränsad attack med mindre kärnvapenbestyckade missiler

Skulle döda lokalt både enskilda och familjer

Sjukvården slås ut helt med mycket stora lidanden som följd

Hur ska samhället för detta ta höjd?

För stora delar av jorden blir det omöjligt att odla marken och producera mat

Stoft från brinnande storstäder förhindrar solen att ge oss ett överlevnadsbart klimat

Missväxt och svält och nya sjukdomar som sprids

Vi får samhällen i mycket stor kris

Alla väntar på att virusattacken ska gå över

Allt blir som vanligt och vi får allt vi behöver

Det räcker att vara i karantän eller hålla sig inne det är den enskildes val

Men det hjälper föga mot världens kärnvapenarsenal

Vi har helt enkelt inte råd med kärnvapenkrig alls

Så vi ropar med gemensam hals

Kärnvapen måste förbjudas och nu kan faktiskt varje land

FN erbjuder en möjlighet - igen – genom ICAN

En internationell lag har vi när 50 länder skrivit på

MEN Sverige har valt att avstå

Vi kräver att Sverige kliver fram och visar på det humanitära perspektivet

Ta nu klivet

Ställ krav på kärnvapenstaterna i förhandlingarna om NPT

Och inte nog med det – skriv på TPNW!*

* Konventionen FN:s kärnvapenförbud, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017

Karin Alexanderson, ordförande i Falu FN-förening