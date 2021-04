Insändare: Annie Lööfs SD-fobi - blir Löfvens räddning

Centerpartiets Annie Lööf låter oss nu via SVT och Facebook veta att C kommer att gå till val som ett självständigt liberalt parti. Partiledaren är kritisk till det vägval som Liberalernas partiledning har gjort, men håller inte med statsministern om att ett samarbete med SD skulle vara ett hot mot demokratin. Annie Lööf har dock dragit sin röda linje. Hon stänger ännu en gång dörren för ett samarbete med SD och för en moderatledd regering som är beroende av SD.

Den som röstar på C får med andra ord grisen i säcken ännu en gång

Annie Lööf och C väljer nu att gå till val utan blocktillhörighet. Allt för att förvilla väljarna, den som röstar på C får med andra ord grisen i säcken ännu en gång.

De väljare som tröttnat på vår inkompetenta och välfärdsförstörande rödgröna regering och vill få bort densamma kan ju nu omöjligt rösta på C då detta kan vara liktydigt med en röst på Löfven.

Det märkliga är att C, precis som vissa andra partier, säger sig vilja utestänga SD från allt politiskt inflytande, det egna agerandet gör ju dock att det rakt motsatta inträffar då man låter SD:s blotta existens avgöra vem eller vilka man påstår sig kunna bilda en eventuell regering med. Vad Annie inte begriper är att om hon och C kunde släppa sin SD-fobi och egna personliga prestige, vilket hon bevisligen redan har visat att hon klarar av, så skulle S nu en gång för alla sänkas! För Löfven vet att om partiet nu förlorar regeringsmakten så är förmodligen partiet slut för all framtid. Utan att ha tillgång till regeringens alla välavlönade smöruppdrag blir det omöjligt att hålla ihop partiet, socialdemokratin skulle tämligen omgående implodera i olika makt- och falangstrider.

Sanningen är ju att Löfvens regering har misslyckats med precis allting man har företagit sig. Löftena om EU:s lägsta arbetslöshet resulterade i en av EU:s högsta, de utlovade pensionshöjningarna gav några få kronor. Våldet har fortsatt att slå nya rekord, vårdkrisen var ett faktum långt innan coronapandemin. Skolresultaten ligger kvar på samma låga nivå som tidigare. Utöver detta så har skandalerna och KU-anmälningarna mot Löfvens ministrar duggat allt tätare. Ingenting har med andra ord gått S väg, att då som Annie med sin SD-fobi, fortsätta hålla S över ytan med sitt indirekta stöd - är inte bara dumt- det vittnar om en minst sagt bristande politisk strategi och taktik. När borgerligheten väl har chansen att förpassa S till historieböckerna så låter Annie sin SD-fobi sätta stopp för detta!

Johnny Hornbrink SD

Ola Ahlgren SD