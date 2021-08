Insändare: "Är inte djuren lika mycket värda som människan"

Göran Greider vill gärna komma in på religion. Min kompis i Norge och jag har ett problem. Både muslimer och djupt kristna människor tänker att de ska komma till ett paradis efter döden, men hur är det med djuren? Är inte dom lika mycket värda som människan? Vi människor är ju ett djur, bland andra djur.

Titta på filmen "Me and my lions" på Youtube! Den unge ryssen från Moskva har ju förstått vad det handlar om. Varje lejon är ju en personlighet.

Nej, detta är en viktig sak för mig. Om muslimer och djupt kristna människor håller fast vid idén att människan står över djuren är det finito för mig. Då ställer jag inte upp på fri religionsutövelse.

Birger Hansson