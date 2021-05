Insändare: Arbetarrörelsens nationaldag behövs

Precis som förra året ställs även årets 1 maj-tåg in. Denna dag som är arbetarrörelsens nationaldag så följer vi samhällets rekommendationer och restriktioner. Som solidariska och arbetande medborgare tar vi vårt ansvar för att bekämpa pandemins framfart.

Men 1 maj behövs lika mycket idag som förr och vi arbetare ger inte upp vår dag. Vi har fortsatt ökad ojämlikhet i samhället och en otrygg arbetsmarknad.

För arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har det inneburit många oväntade turer. I ett första andetag så tänkte vi alla på vår och våra näras hälsa och välmående. Sen började oron för jobb, inkomst och framtiden komma smygande mer och mer.

Handelsanställda har arbetat dag ut och dag in med risk att bli smittade på jobbet. Medborgarna har fått nödvändiga behov tillgodosedda när vi under pandemin inte haft möjligheten att jobba hemifrån. Vi har under det gångna året varit en viktig del i att Sverige fungerat! Vi riktar också tack till våra kamrater inom vård, skola, omsorg, kollektivtrafiken, byggbranschen och andra funktioner som möjliggjort att vårt arbete och allas vardag har funkat trots restriktioner. Att regeringen såg till att fler blev berättigade av a-kassa och att permitteringar möjliggjordes för att förhindra arbetslöshet istället för skattesänkningar får inte glömmas. Det har varit av yttersta vikt och visat att en omställning faktiskt är möjlig!

Det har visats att den fackliga grundtanken med övertygelse om solidaritet, insikten av att vara många organiserade och att ingen ska lämnas efter är fortsatt av största vikt

Men glöm inte bort oss den dagen faran blåser över! Vi har jobbat dag och natt för vårt och andras bästa. Lönerna inom handeln är fortfarande låga. Hyvlingar av arbetstider pågår där vi tvingas ner i arbetstid med lägre lön, annars riskerar att få sparken. Vi har fortfarande otrygga anställningar som gör att vi inte vet hur mycket man ska arbeta, när man ska arbeta eller hur långt fram i tiden anställningen sträcker sig.

I pandemins spår har Handels har haft en stark ökning av medlemmar och många som haft behov av trygghet och hjälp. Det har visats att den fackliga grundtanken med övertygelse om solidaritet, insikten av att vara många organiserade och att ingen ska lämnas efter är fortsatt av största vikt. Enade vi stå och stöttar varandra i såväl pandemi som i vardag. Och ju fler vi blir som hjälps åt ju mer kan vi åstadkomma.

Vill ni visa oss er uppskattning följ restriktionerna samt möjliggör för oss att få trygga anställningar och jämlikhet i samhället.

Handels avdelning 13