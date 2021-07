Insändare/Återuppstart efter covid: Fokus är att få igång ekonomin och att minska arbetslösheten

Den första juli lättades flera av restriktionerna som införts i samband med coronapandemin. Det var andra steget i regeringens planerade stegvisa återgång till ett öppnare samhälle. Efter att i snart ett och ett halvt år ha levt med begränsningar i vår vardag under pandemin anar vi bättre tider.

Tillsammans har vi tagit oss igenom en historiskt svår tid. Sverige och världen har drabbats hårt av pandemin. Pandemin visade styrkorna med vår välfärdsmodell, att vi har världens bästa vård- och omsorgspersonal, men blottade också brister framför allt i svensk äldreomsorg. Det gjorde att fler insåg att välfärden nu måste få gå först.

Tack vare de historiska satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort så har vi under lång tid kunnat stödja branscher som haft det svårt under pandemin. Under finanskrisen så ersatte den moderatledda regeringen kommunerna bara för var tredje förlorad skattekrona. Under 2020 har vi socialdemokrater istället ersatt varje förlorad skattekrona med tre kronor. Kommunal service har kunnat upprätthållas även då det varit väldigt tufft.

Nu kan vi se framtiden med tillförsikt. Massvaccineringen går snabbt. Nu ser vi hur restauranger kan utöka sin verksamhet, hur biljetter till föreställningar, idrottsevenemang och konserter säljs för högtryck. Vaccinationspassen ger ökade möjligheter till utlandsresor. Pandemin är inte över och det gäller att fortsätta hålla avstånd och respektera de restriktioner som finns kvar. Ändå känns det nu som att vi tillsammans har klarat en svår tid. Vårt fokus är nu att få igång ekonomin och minska arbetslösheten.

Nu har vi ett nytt politiskt läge när fler ser det som vi socialdemokrater länge har sagt – välfärden och ett starkt samhälle måste gå först. Så tar vi Sverige framåt tillsammans.

Lars Isacsson

ordförande S i Dalarna

Elin Norén

vice ordförande S i Dalarna

Maria Strömkvist

kassör S i Dalarna