Insändare: Att tänka på inför nästa val

Lilla Hagfors mitt i skogslänet Värmland har varit föremål för rubriksättare under den senaste veckan. Anledningen är en tragisk händelse med en femårig gosse som var placerad på ett HVB-hem i orten. Upprördheten är stor både lokalt och nationellt. Hur kan något sådant få hända?

Jo, och nu kommer jag att gå rakt på sak. I och med att vårt land har låtit privata vinstintressen ta över allt mer av samhällsuppgifterna lever vi under nya och odemokratiska regelverk. Privata företag lyder under aktiebolagslagen och de kan hänvisa till affärssekretessen för att förhindra demokratisk insyn i all privat verksamhet inom skolor, vård och omsorg.

HVB-verksamheten Platea såldes till Humana till en hyfsad köpepenning. Humana redovisar en avkastning på mt än 30 procent. Bland Humanas aktieägare finns Nordea Investment Funds, Tredje AP-fonden och Handelsbanken Fonder. Den största ägaren är dock Air Syndication AB i Luxemburg. Det företaget ägs i sin tur av riskkapitalbolaget Argan Capital på skatteparadiset Jersey. Det är där skattepengarna hamnar.

Vårt samhälle håller på att falla samman på grund av borgerlig privatiseringsekonomi. Våra svagaste medborgare drabbas svårt medan "välfärdsbolagen" suger ut allt de kan. Minns detta inför nästa val! Privatiseringsivrarna säger sig värna om valfriheten. Det de inte talar om är att alltmer skattemedel måste användas för att kontrollera och övervaka rövarekonomin.

Hans Skagerlind