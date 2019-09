Insändare: Borlänges väljare är förlorarna

Socialdemokraterna fortsätter att styra Borlänge på samma sätt som de alltid gjort, under de senaste 75 åren, men med den skillnaden att Mp, C, L, och Ofa håller dem under armarna för att ge S en majoritet i Borlänge kommun.

De fyra stödpartierna får i princip inget politiskt inflytande, det är bara några av deras ledamöter som belönats med en välarvoderad kommunalrådspost.

Förlorare är förstås väljarna som inte får utdelning för sitt val av politisk inriktning i Borlänge, i valet 2018.

Detta medför att bara halva kommunen styr Borlänges utveckling.

I det som Socialdemokraterna kallar majoritetsgruppen ingår ovan nämnda partier, och de bryr sig inte längre om vilka löften de gått till val på inför valet 2018.

Nej makten är viktigare än politiken!

Häromdagen uppmärksammade en friluftande motionär att majoritetsgruppen gick med kartor i Uvbergsviken. Personen ställde då frågan vad som pågår på Facebookforumet "Torsång min hembygd".

Svaret kom snabbt från majoriteten, "vi tittar på hur vi ska anpassa byggnationen i Uvbergsviken så att alla blir nöjda".

Oppositionspartierna var som vanligt inte inbjudna trots att vi står för 49 procent av rösterna och folkviljan i kommunen!

Detta kallar jag inte demokrati. Vi har sagt nej till byggnation i Uvbergsviken.

Uvbergsviken är östra Borlänges kommunala badplats, friluftsområde med motionsspår och klubbstugeområde för Stora Tuna Scoutkår.

Moderaterna motsätter sig byggnation precis som flera av våra forna allianspartners gjorde.

Här är vad centerpartiet genom gruppledaren Sören Hellberg lovade före valet 2018: ”Rädda Uvbergsviken. Centerpartiet står fast vid sin uppfattning att området ska behållas som friluftsområde. Badplatsen behöver rustas upp för att ge tillfälle till bra badmöjligheter.”

Jag är förstås besviken på politiska partier som inte håller sina viktiga vallöften!

Bo Bjurman, Fullmäktigeledamot, Moderaterna