Insändare/Dalatrafik: Nu finns förslag på nya körtider

Replik. Svar till Chaffisen som skrev en insändare i Dala-Demokraten den 23 september.

Trafiksäkerheten har alltid högsta prioritet och naturligtvis är vårt mål att bussarnas tidtabeller ska fungera såväl under sommaren som under vinterhalvåret. Vi vill att våra förare och resenärer ska känna trygghet på sin arbetsplats och under sin resa.

Till grund för vår trafikplanering har vi möjlighet att analysera realtidsdata utifrån körda turer, då varje fordon är utrustat med GPS och sekundpositionering. Givetvis är förarnas upplevelser och synpunkter också mycket viktiga för oss, det är utifrån dessa vi kan korrigera och anpassa tidtabellerna.

Våra förares och resenärers säkerhet kommer alltid i först hand.

Vi strävar efter att våra tidtabeller i möjligaste mån ska spegla verkligheten. En löpande dialog förs med driftledning och trafikplanering hos våra olika trafikföretag för att rätta till sådant som inte stämmer.

Inför kommande vinter har vi exempelvis tagit fram ett förslag till justerade körtider på ett flertal linjer, bland annat i fjällområdet.

Tomas Nordholm, marknadschef Dalatrafik