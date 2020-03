Insändare: Dålig variation på musiken i radion

Replik till Brita Skedung som skrev "Äldre vill ha annan musik" i DD den 13 mars.

Jag håller med dej till fullo när det gäller P4:s dåliga musikutbud. De spelar dessutom samma låtar om och om igen.

Det är uttjatade låtar som till exempel: Don`t You Worry Child, Can You Hear Me SOS, There`s A Fire On The Horizon, Umbrella, This Kiss, etcetera, plus att det spelas massor av melodilösa låtar som är rena rama dyngan.

När det någon gång spelas en 60-tals låt så är det i de flesta fall Beach Boys och Roy Orbison. Inget ont om dessa formidabla artister, men var är låtar med John Leyton, The Searchers, Cliff Richard, Buck Owens, Jerry Lee Lewis, Sandy Shaw, Patsy Cline, Brenda Lee, & Tammy Winette? Detta är artister som hade många hits på listor över större delen av världen. Buck Owens hade till exempel 18 stycken "no. 1 hits" i rad, något som bara slogs av The Beatles.

Fantasin är lika med noll hos musikproducenterna. Gruppen Baseballs har spelat in bra låtar men den enda de spelar på P4 är "Umbrella". Det är lika fantasilöst med Faith Hill, där spelas bara låten "This Kiss".

När det gäller Dolly Parton som skrivit cirka 3000 låtar, spelas det enbart "Jolene" eller "9 to 5". Samma sak är det med Cher, som har spelat in mycket bra. Med henne spelas bara låten "Believe".

Det är fruktansvärt fanatsilöst av musikproducenterna och förutsägningsbart vilka låtar som kommer att spelas. Enda glädjeämnet är P4 Plus med Ulf Elving och sena lördagskvällar med "50-talsrock och lite till" med Sten Berglind.

Music Fan