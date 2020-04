Insändare: Demokratiska processen har satts ur spel i Falun

Den 17 mars var det meningen att omvårdnadsnämnden i Falun skulle få information om vad det skulle innebära att ta beslut om att lägga ut äldreboendena Lustigknopp och hemtjänstgruppen Britsarvet på entreprenad.

Ordförande valde att ställa in det nämndsammanträdet och nu den 21 april ska nämnden ta beslut om privatiseringen. Konsekvensen blir då att nämndens ledamöter först under sittande möte ska få all information och på några minuter analysera och värdera uppgifterna, för att sen snabbt ta ställning. Det är ett djupt odemokratiskt sätt att hantera en så viktig och strategiskt betydelsefull fråga.

Politiska beslut ska vara väl genomlysta och samtliga ledamöter ska ha samma förutsättningar att få likvärdig information och kunskap inför beslut.

Det som också gör detta särskilt illa är att forceringen av detta beslut sker i en tid när coronakrisen drabbar oss som mest, då ledamöter uppmanas att inte argumentera för att minska tidsåtgången på mötena.

Det finns många anledningar och argument för varför ytterligare privatiseringar inte är lämpligt, men nu när vi ser att en trygg demokratisk process sätts ur spel så måste vi reagera.

Det är inte rimligt att ge information och tvinga fram ett beslut under samma möte, så gör om och gör rätt och låt beslutet fattas i en sann demokratisk anda.

Pia Persson

Ledamot omvårdnadsnämnden

Patrik Liljeglöd

Gruppledare, Vänsterpartiet Falun