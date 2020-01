Insändare: Den grymma väckarklockan har ringt

Det är dags för ”Buissnes for the Future.” Låt det fruktansvärda som händer i Australien bli den sista grymma väckarklocka världen behöver för att vakna upp ur fossildrömmen. Vi lider och sörjer med människorna och djuren i Australien. Ingen ska behöva utsättas för detta hemska, ingen enda levande varelse. Väckarklockan har ringt och nu måste det bli verkstad för framtiden.

Vi ersätter snabbt "Buissnes as usual" med "Buissnes for the Future". Fakta kan inte trollas bort, bara negligeras eller förminskas av diverse motkrafter. Men vi som arbetar för att vända den negativa utvecklingen är många och blir fler och starkare hela tiden. Vi lyssnar på fakta och agerar. För vi arbetar gemensamt för allas vår framtid, ett stort och viktigt mål. Våra barn ska kunna ha tillit till att vi vuxna och beslutsfattare gör allt vad vi kan för att deras framtid ska säkras.

I vår gröna framtid har vi stoppat avskogningen och räddat de återstående växterna och djurarterna. Människor har tillgång till en bra hälsosam bostad och mat på bordet som är fri från gifter. Vår energi är helt förnybar. Våra företag är gröna och hållbara och vi som arbetar där får vara med och bestämma. Våra städer och orter är fulla med gröna träd och blommor. Våra växter och djur frodas med mångfald och artrikedom vilket gör att de klarar de klimatförändringar vi inte hunnit stoppa. Vi har rent vatten och ren frisk luft. Demokrati råder. I vår gröna framtid så samarbetar vi precis som vi människor gjort i alla tider, för att det är så vi kommer vidare och utvecklas. Framtiden är grön!

Miljöpartiet de Gröna i Falun