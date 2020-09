Insändare: Det ska synas i lönekuvertet

Nu drar de uppskjutna avtalsförhandlingarna igång igen för Visions medlemmar i kommuner, regioner, företag och Svenska kyrkan. Vi befinner oss i en mycket ovanlig situation och många undrar hur det ska bli med lönerna och från vilket datum den nya lönen ska börja gälla. Visions målsättning är att ha nya centrala avtal på plats senast den 31 oktober då nuvarande avtal löper ut. Därefter tar de lokala löneprocesserna vid, i de fall de ännu inte är påbörjade, så att medlemmarna kan få ut sin nya lön så snart som möjligt. Vår ambition är att de nya lönerna ska börja gälla från den 1 april i år.

Visions medlemmar har tagit ett stort ansvar i en svår tid och det ska synas i lönekuvertet

I media sprids just nu en bild av att det kanske inte blir några nya löner i år. Alldeles oavsett så förväntar vi oss att våra medlemmar, som har dragit ett tungt lass under våren och gör stora insatser för välfärden varje dag, ska få sina löneökningar och inte förlora något på grund av den kris som samhället genomgått. Visions medlemmar har tagit ett stort ansvar i en svår tid och det ska synas i lönekuvertet. Därför måste regeringen och dess samarbetspartier, som just nu förhandlar om budgeten, se till att välfärden ges tillräckligt med pengar för att säkra såväl goda planeringsförutsättningar som stabila löneökningar för dess medarbetare och chefer.

Att välfärden måste utvecklas och förbättras var också ett av huvudbudskapen i statsminister Stefan Löfvens sommartal som vi i Vision till fullo delar. I talet underströk han att Sverige inte ska tillbaka dit vi var före pandemin, istället ska välfärden och inte minst äldreomsorgen utvecklas genom bättre villkor för de anställda.

Nu är det dags för politiker på alla nivåer i samhället att leva upp till de fina orden under våren och se till att alla som levererat välfärd under krisen också får sina nya löner.

Christina Johansson

ordförande Vision Faluavdelningen

Jessica Eberger

ordförande Vision Borlänge

Maria Jansson

ordförande Vision Gagnef

Susann Woxmark

ordförande Vision Rättvik

Håkan Jansson

ordförande Vision Region Dalarna

Ann-Sofie Viklund

ordförande Vision Ludvika