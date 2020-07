Insändare: Ekonomiskt stöd i coronatider ska ej utnyttjas – alla notor ska betalas

Det är en trygghet att staten går in och täcker upp ekonomiskt där behov finns, nu i coronatider.

Men med bidrag, kommer också de som väljer att fuska åt sig stora belopp. De som har överskott men väljer att nyttja (utnyttja) systemet och de godtrogna anställda som läser "ansökningarna".

Ofta själva förespråkare för lägre skatter och en likgiltighet gentemot de som erhåller bidrags. Ni företagsledare och styrelseledamöter, ni ansvariga: nu får ni upp till bevis och se till att era vänner i toppen inte väljer att utnyttja systemet.

Alla notor ska betalas. Genom att svälta ut statens ekonomi, åläggs våra barn och barnbarn (utan stora väntande arv) att få betala notan för dumheter som sker nu 2020. Tänk på det.

Det är ju ett förträffligt land vi bor i, även om mycket kan bli bättre på detaljnivå.

Ett väl fungerande samhällssystem och demokratiska politiker som ofta jobbar hårt. Våra folkvalda. Det vi gör nu män(ibland kvinnor) med makt, hör och häpnad; det lägger grunden för framtida generationer.

Pengar är en oerhört stark drivkraft. Många har ingen annan sannare drivkraft fast de upprätthåller ett annat sken utåt. De är emot bidrag, så varför ta emot exempelvis barnbidrag? Mammon härskar. Dessa människor mäter hur framgångsrik alla enbart med hjälp av hur mycket de förvaltar över och att lämna en slant/mark/bostad till barn och barnbarn som ett litet tryggt kapital. Man undrar; varför kan inte barnen själva tillåts sköta sitt liv och få bygga upp det de vill ha själva av egen maskin? Vore det dem övermäktigt?

Ge våra barn och unga möjligheten att slippa fler skulder.

Tacka staten, vi alla - och Regeringen- för att vi har det så bra. De stora ekonomiska stöden som utbetalas felaktigt kan omkullvälta mycket för kommande generationer. Keep up the good work- och var ärlig. Ge våra barn och unga möjligheten att slippa fler skulder.

"Dalom"