Insändare: En vanlig tisdagsmorgon när allt gick fel

När jag kom fram till Preem i Rättvik (obemannad station) kunde jag inte öppna luckan över tanklocket. Efter flera försök åkte jag över till Mekonomen som ligger i närheten. En kille följde direkt med ut och efter ett tag lyckades han överlista luckan. Tillbaka vid Preem var jag väl lite stressad för jag satte in tankkortet fel och det fastnade. Hur jag än drog fick jag inte ut det igen. Det kom en man som skulle tanka vid den andra pumpen så jag bad om hjälp, men han lyckades inte heller få ut kortet. Då sprang jag över till den bemannade stationen bredvid och med andan i halsen rusade jag in och bad att få låna en plattång. Den charmige killen förstod helt säkert vad jag menade, men kunde inte låta bli att säga: "Skaru fixa håret?" Han letade emellertid genast fram en tång till mig. Jag sprang tillbaka och drog ut tankkortet, vände det rätt, slog in koden, valde pump och gick runt för att tanka. Jag höll på att ramla baklänges när jag greppade handtaget för att påbörja tankningen. Det fanns ingen slang, endast ett löst handtag hängde där. Jag backade till den andra pumpen och satte i kortet rätt, slog koden, valde pump och gick runt för att tanka. Här fanns det slang till handtaget, men det kom ingen bensin i alla fall. Under tiden hade Preems servicepersonal dykt upp, men de kliade sig i huvudet och förstod inte vad det var för fel. De bad mig avsluta och börja om från början. Och då äntligen kunde jag fylla bensin i min bil. Hur kunde det bli så många olika fel vid ett och samma tankningstillfälle?

Anita Ljunggren