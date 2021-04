Insändare: Ett ständigt aktuellt budskap

För ett par veckor sen visade TV1 filmatiseringen av Vilhelm Mobergs roman "Rid i natt" från 1942. Till det yttre handlar det om ett bondeuppror från mitten av 1600-talet, då utländska herrar med drottningens och adelns beskydd lade beslag på fria bönders jord. Romanen kom ut mitt under brinnande världskrig och har tolkats som en protest mot det nazistiska Tysklands övergrepp på demokratiska grannstater.

Även om Sverige inte var med i världskriget, böjde vi våra huvud till underkastelse i syfte att hålla oss utanför kriget. Inte speciellt ärorikt, men ur svensk överlevnadshänsyn en framgångsrik metod.

Precis som på 1600-talet fanns det, åtminstone i krigets början, ett stort stöd bland höga militärer och bland den ekonomiska eliten som var välvilliga till samarbete med det tyska herrefolket. När krigslyckan efterhand vände, minskade detta stöd för att till sist helt flyttas över till de allierades sida. Så har det fortsatt och är så än idag. Det arvet utgör stommen i det som idag kan kallas den transatlantiska länken. Typiskt för eliten under 1600-talet, liksom under 1900-talets nazistiska dominans och även under dagens västdominerade världsordning, är att vårt lands elit i mångt och mycket hellre lierar sig med utländska makter än med den egna befolkningen. Följden har blivit att vårt land tvingas anpassa sig till vad storebror USA kräver.

Viktiga politiska frågor styrs i praktiken från Washington, oavsett vad svenska folket innerst inne önskar. Bra exempel är hur värdlandsavtalet kom till 2016. Det fanns då en folklig majoritet av svenskar, som ville säga nej. Men riksdagen beslöt tvärtom, trots risken att NATO:s kärnvapen kan placeras i Sverige vid händelse av en konflikt.

Likadant är det med FN:s kärnvapenförbud. En stor majoritet av svenskar vill ha förbud, men riksdagen viker sig för USA:s vilja. Precis som det alltid ha varit, finns ett motsatsförhållande mellan folk och elit. Behovet att föra budkavlen vidare, kommer från folkdjupet. Etablissemanget, däremot, är ständigt beredda att begrava budkavlen i glömskans mylla. Knappast en gärning, som skulle ha uppskattats av nyligen avlidna fredsvännen Maj-Britt Theorin. Budskapet i ”Rid i natt” är ständigt aktuellt.

Leif Vänström, pensionär