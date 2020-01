Insändare/Folkhemsdebatten: "Jag kan inte låta bli att ta mig för pannan"

Replik

Jag kan inte låta bli att ta mig för pannan när jag läser din insändare "Folkhemmet är inget att sträva efter", Katarina Gustavsson.

Som 66-årig kvinna med en pappa som jobbade som smed, och en mamma som skolstäderska, samt uppvuxen med fem syskon, så har jag en helt annan bild av folkhemmet.

För mig gav folkhemmet möjlighet till utbildning utan att tillhöra den privilegierade klassen. Enhetsskolan, som var ett rött skynke för alla borgliga, gav mig och andra arbetarungar möjlighet till såväl gymnasieutbildning samt universitet. Studiebidrag och studielån gav mig chansen till utbildning utan att ha rika föräldrar.

Listan på vad folkhemmet gjort för oss som inte föddes med guldsked i mun kan naturligtvis göras mycket, mycket längre

För mig gav folkhemmet mig och min familj möjlighet att flytta in i en så kallad barnrikelägenhet, en ny modern lägenhet med såväl badrum, värme och rinnande vatten. Detta i en av stadens bästa områden.

För mig gav folkhemmet möjlighet att gå i en bra skola utan segregering, en skola där såväl rika som fattiga ungar fick bra start.

Jag har all respekt för din oro över de rasistiska tongångar som fanns i stora delar av Europa och Sverige under delar av 1900-talet. Man måste lära av historien! Det är just därför vi socialdemokrater säjer nej till samarbete med det parti i Sverige som kommer direkt från den nazistiska myllan och fortsätter sprida sin rasistiska politik. Det som gör mig förundrad är varför ni, KD, medverkar till att göra detta parti, SD, rumsrent och idag valt "hoppa i säng" med dem.

Berit Fredricsson (S)