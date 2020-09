Insändare: För tidigt att sänka garden

Den 21 juli publicerade författarna Li, Nair och Wang artikeln "Global Seasonality of Human Seasonal Coronaviruses: A Clue for Postpandemic Circulating Season of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2?".

I studien undersöktes vilken tid på året som fyra tidigare kända coronavirus var som mest aktiva. Data från 40 olika platser i 21 olika länder undersöktes.

I tempererade länder visade det sig att de undersökta coronavirusen var som mest aktiva under vintermånaderna. Lägre temperatur och högre relativ luftfuktighet svarade mot högre aktivitet för de undersökta coronavirusen. Drygt 53 procent av fallen sammanföll med influensasäsongen.

Om covid-19 gynnas av samma väderförhållanden, så skulle förutsättningarna för smittspridning vara som bäst i januari då den relativa fuktigheten i Sverige är som störst och dygnstemperaturen låg. Det kan hända att covid-19 uppför sig annorlunda än andra coronavirus, men i tider av osäkerhet är det bäst att planera för det värsta och hoppas på det bästa.

Eric Osterberger Gustafsson