Insändare: Förskräckande statistik om mäns våld mot kvinnor

Den 25 november var det den internationella dagen för bekämpning av mäns våld mot kvinnor. På några ställen uppmärksammades dagen, främst av aktiva kvinnoorganisationer.

Men engagemanget borde varit större, i media, i organisationer och inte minst i de politiska sammanhangen.

Var tredje kvinna utsätts någon gång för våld under sin livstid

I regeringens delmål nummer sex står det: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Trots kraftfulla jämställdhetsmål och deviser om att Sverige har världens första feministiska regering är statistiken kring våld i nära relationer förskräckande. Enligt Brottsförebyggande rådet har siffran på antalet dödade kvinnor i närstående relation legat på 14 per år sedan några år tillbaka (redan det en förfärlig siffra). Nu visar det sig att dödstalet stiger. Under 2018 mördades 22 kvinnor i nära relationer i Sverige. Fyra av dem ledde aldrig till åtal trots starka bevis. Var tredje kvinna utsätts någon gång för våld under sin livstid.

Nu måste hela samhället mobilisera. Det är inte bara kvinnoorganisationer som ska reagera och agera.

Männen måste ta sitt ansvar! Ansvariga för lagstiftning och brottsbekämpning måste vidta fler åtgärder för att stoppa våldet. Organisationer och föreningar måste gå samman och uppmärksamma den här frågan mycket, mycket mera. Frågan måste lyftas i skolan, i arbetslivet, i vården, inom omsorgen – ja i alla offentliga sammanhang. Sekler av kvinnoförtryck måste få ett slut – omgående.

Vi S-kvinnor i Borlänge kommer att lyfta den här angelägna frågan vid flera tillfällen i vår. Vi hoppas att fler gör samma sak och vi välkomnar samarbeten med andra!

S-Kvinnor i Borlänge genom

Irma Pelo Hallqvist, ordförande