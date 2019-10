Insändare: Frustrerad efter klimatmanifestation i Ludvika centrum

Lätt frustrerad och just hemkommen från dagens klimatmanifestation i Ludvika centrum sätter jag mig ner och skriver det anförande som jag, i någon variant, borde ha hållit på plats.

Vänner, medmänniskor, mötesdeltagare!

Det är skandal att vi skall behöva stå här och demonstrera för att övertyga politiker, andra makthavare och likgiltiga artfränder om att hoten mot vår civilisation är överhängande.

Pinsamt, men inte förvånande, är också det faktum att ett barn nu avslöjar den stora bluffen. ”Men, han har ju inga kläder på sig”. Sällan har väl sagan om Kejsarens nya kläder fått så många relevanta anknytningar som i vår tid. Och i den världsomspännande supersagan, den om evig tillväxt på en ändlig planet, tycks nu Gretas raka klarsyn ha fått de inbillade slöjorna att falla inför en förbluffad och yrvaken värld. Det samhälle, som vi i den rika delen av världen såg som den stora lyckobringaren, kläs nu av och visar sitt tomma inre, medan den ytliga glittrande fasaden surfar vidare på sin sista konsumtionsvåg. ”Fairytales about eternal growth”.

Men vänner, det allra jobbigaste är nog ändå det faktum att det vi under hela efterkrigstiden associerat med förnuft, rationalitet och framsteg nu visar upp sin bräckliga verklighetsförankring. Vi kan med facit i hand konstatera att de styrande majoriteter, som vi på demokratisk grund, högerinriktade såväl som vänsterinriktade, valt som våra företrädare, styrt oss in i ett fossildrivet, vinstmaximerande ekonomiskt system byggt på extraktivism, som vid en jämförelse skulle få en parasit att framstå som en ängel.

Varför är vi så få?! Hopplöst läge?

Ludvikabor! Vi var cirka 100 personer på en manifestation som vill rika allas blickar mot det största hot som någonsin vilat över mänskligheten. I en stad med 16000 innevånare!

Oh så glad jag skulle bli om vår lilla grupp bara kan avfärdas som okunniga ”alarmister”. Problemet är att bakom oss står en samlad vetenskap.

Greta igen:”Once we start acting there is hope everywhere”

Per Skoog