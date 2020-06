Insändare: Ge 70-plussarna människovärdet tillbaka

I en välskriven artikel i Dala-Demokraten en 10 juni redovisas hur färdtjänsten i region Dalarna fungerar i coronatider. Fem så kallade 70-plussare packades ihop i färdtjänstbilen för upptill en timmes transport till Falu lasarett. Skuldra vid skuldra fick de plötsligt den närkontakt de annars ska undvika enligt Folkhälsomyndigheten.

Efter reaktioner från gräsrötter(?) och taxichaufförer sker sedan en ändring från regionen; till tre inpackade 70-plussare i varje transport!

Är det fler än jag som hör en berömd monolog av Lars Ekborg ringa i öronen: "Bunta ihop dom"? Skälet till att det fortfarande ska åka tre 70-plussare tillsammans i färdtjänstbilen är att det annars skulle bli för dyrt!

Med en växande vrede blir jag övertygad om att vi ser ett tragiskt exempel på ett ålderdomsförakt som alltför länge fått härska i Sverige. Nu tror jag, att den som är en så kallad 70-plussare kan känna igen sig i mina fortsatta vinklingar.

I och med att du inträder i pensionsåldern i Sverige har du plötsligt nått en unik period i ditt liv. Du är nu bärare av fyra åldrar samtidigt: "Dra-åt-helvete-åldern", "Reparationsåldern", "Förläggaråldern" och "Pilleråldern".

Ett känt Beatlescitat är: "Will you still need me, will you still feed me, When I'm sixty-four".

Även om Beatles såg att "Dra-åt-helvete-åldern" skulle inträda redan vid fyllda 64 år, kan frågan få en djup relevans i vår avkrok. Som 70-plussare kan vi dels erfara kravet på isolering, givetvis hemmavid, och från vår karantän får vi se och lyssna på alla – inte minst journalister – som helt plötsligt vet allt om coronaviruset. För bara fem månader sedan kunde de, liksom vi, knappast ens stava till corona. Nu menar jag, att attityden nog bottnar i något värre: Ett utvecklat ålders- och erfarenhetsförakt. Låt mig ge ett exempel: En inhyrd konsult hade predikat stora sanningar för en mestadels ung skara tekniker vid en stor konsultbyrå. Han avslutade med följande ord: "Och kom ihåg, att erfarenhet är färskvara!" (Tyvärr hindrade min uppfostran att replikera: "Och vad fan gör du här då?").

Det är väl knappast överraskande att man inom såväl offentlig förvaltning som privat företagande gärna ber 67-plussare att snarast möjligt övergå till "dra-åt-helvete-åldern" och lämna verksamheten. Dessa så politiskt korrekta makthavare skulle kunna samlas under begreppet "Utanförskaparna". Ett uttryck i sammanhanget, som förmodligen är bortglömt, men som onekligen dyker upp ur vårt minne är: "Moren har gjort sitt, Moren får gå!" Men som ofta, finns både tröst och ironi att finna hos våra diktare. Nils Ferlin har uttryckt vår förestående bortgång i dikten på Arendorffs tid.

Så kära 70-plussare, om vi inte får människovärdet tillbaka blir nog vår föreskrivna exit i Arendorffs anda. Med andra ord: Skärp er, region Dalarna!

Stig Morling

ännu frisk 70-plussare