Insändare: Hanteringen av ärendet är sakfrågan

Replik på Mats Nilssons insändare i DD (30/9)

Vi kan diskutera placeringen av det nya särskilda boendet hur länge som helst men det är trots allt historia.

Det är inte Moderaterna som har upphävt bygglovet, det är Länsstyrelsen

Ni från majoriteten har fått er placering på Prästgärdet. Vi från oppositionen höll visserligen inte med, men det är inget vi kan påverka. Det är passé. Just därför vill jag förtydliga vad som idag är kärnfrågan. Det är inte Moderaterna som har upphävt bygglovet, det är Länsstyrelsen och därmed inget vi från den borgliga oppositionen kan eller har kunnat påverka.

Det sakfrågan gäller är hanteringen av ärendet och det faktum att ni har valt att sätta spaden i marken trots att ärendet legat under överklagan. Detta kan komma att kosta Säters kommuninvånare stora belopp i vite. Det är den undermåliga hantering av frågan vi ifrågasätter, inget annat! Gällande SÄBO-gruppen och hur diskussionerna förs där så håller vi inte med om att man är överens. Diskussionerna protokollförs inte och så sent som på det senaste mötet fick oppositionen inte in sin åsikt i protokollet då majoriteten ansåg att övriga frågor måste beredas. Allt för att portollen ska bli rena och för att vår åsikt inte ska få komma fram.

Caroline Willfox

Oppositionsråd i Säter