Före valet gick "Dalasamverkan" ut med beskedet att Mora BB skulle öppnas under mandatperioden. Nu visar det sig att det inte finns politisk majoritet för att öppna Mora BB under mandatprioden säger Sofia Jarl (C).

Vilka partier inom "Dalasamverkan" har då hoppat av det givna löftet? Det måste vi få veta. Vem kan upplysa om det? Ulf Berg (M) kanske?

Håhåjaja