Insändare: "Integritet, moral och solidaritet har blivit gammalmodiga begrepp"

Det är en prövningens tid, i varje fall för mig och tror jag för många andra som jag delar livserfarenhet med. Känner vi inte lite till mans ett lätt illamående och att det är dags att göra upp med det krämarsamhälle som under de senaste 30 åren, och i allt snabbare takt, tränger sig djupt in både i ens privata sfär och in i snart alla samhällets institutioner.

Det är pengarna som räknas och värdefrågorna har skjutits åt sidan. Integritet, moral och solidaritet har blivit gammalmodiga begrepp. Många känner säkert att politiker inte längre bottnar i vanliga människors liv, att det inte längre känner igen sig i våra valda politiker.

Politiken har blivit en karriärväg (man slipper kosta på sig dyra akademiska studier) och ett avstamp till de "fina" mer lukrativa jobben och då ofta inom de privata vård och omsorgs-företagen och de växande skolkoncernerna.

Nästa par ut till styrelseuppdrag alternativt lobbyist- och konsultkarriärer torde vara Annie Lööf och Ebba Busch och så småningom Ulf Christersson men han vill bli Statsminister först (bra för CV:t).

Jimmy Åkesson får sannolikt svårare, han är för trubbig och passar inte i säljarrollen. Detsamma kan man säga om Stefan Löfven, men han förväntar sig nog istället ett mer statusfyllt internationellt uppdrag. Han är ju duktig på engelska. Framtiden för politikerna och dess karder av "politruker", är hur som helst säkrad och fjärmandet från de vanliga (folket) får sin naturliga fortsättning. Det ska bli spännande att följa deras kommande karriärutveckling.

Vi befinner oss i en regeringskris och medan politikerna käbblar och positionerar (om) sig rullar verkligheten på och rapporter från media om samhällets tillkortakommanden inom framförallt skola och välfärdssektorn kommer i en allt stridare ström. Ta bara det senaste exemplet som så tydligt visar på förfallet, HVB-skandalen, där en femårig pojke drunknade på grund av bristande tillsyn på behandlingshemmet där han var placerad. Politikerna från höger till vänster reagerar förstås med sedvanlig avsky men de åtgärder man vidtar för att motverka att sådana händelser kan inträffa riktas mot granskningsmyndigheten IVO som i enlighet med den rådande politiska agendan ska reformeras och effektiviseras för att vässa sin tillsyn.

Men man ser inte, eller vill inte se, hur privatiseringsivern som går stick i stäv med folkviljan, fortsätter att skapa usla institutioner.

Pengarna kommer först för krämarna och deras intåg i offentlig sektor är ett, om än synnerligen naivt, politiskt vägval. Nya myndigheter skapas för att hålla ordning i sörjan och offentlig sektor dryper numera av både anställda och konsulter för att hantera upphandling, kontraktsskrivning och uppföljning istället för att koncentrera sitt arbete på att sköta sina basuppdrag - det vi (folket) har rätt att förvänta oss av våra skattemedel.

Vad var det egentligen för fel med den gamla ordningen då offentlig sektor själva drev omsorgsverksamheterna samt vård och behandling och SJ skötte både tåg och spår?

Jag tror vi är rätt många nu som skulle uppskatta att bli befriade från de penninghungrande lycksökarna som getts fri lejd in i vår gemensamt ägda offentliga sektor.

Inget illustrerar den oreglerade pengajakten i det avreglerade samhället bättre än spelbolagen som nu i snabb takt lägger under sig idrottens värld, framför allt fotbollen och därmed tv-bolagen, också SVT.

Att titta på fotboll tycks numera vara synonymt med att också spela på matchen. Fyrans eminente fotbollsexpert, Olof Lund uttryckte det väl och med sorg i rösten - "spelbolagen betalar indirekt också min lön".

Och reklamtiden delas broderligt mellan spelbolag och snabblåneföretag. Vi är ju sunt sekulära i vårt moderna Sverige, men låt oss ändå göra gemensam sak med Jesus och tillsammans driva ut månglarna, i varje fall ut ur det offentliga rummet och samtidigt förpassa Mammon dit där han hör hemma, i den strikt privata affärsverksamheten. Och för guds skull, reglera spelmarknaden som nu tränger sig in och förorenar i alla vrår av vårt samhälle, också in i mitt vardagsrum.

Vulgärkapitalismen som norm: blir man inte skitrik av egen kraft med egna innovativa idéer - köper man en skattefinansierad skola alternativt en vårdenhet billigt av kommunen/regionen eller, för den utan pengar och nödvändiga kontakter, spelar man naturligtvis till sig en förmögenhet. Men skitrik ska man vara!

Vi har ett samhälle i värderingsmoralisk upplösning. Och de tongivande politiska partierna har funnit konsensus någonstans till höger om mitten men där de högerkonservativa (L inräknat) inte längre tvekar att ta stöd av partiet med fascistoida rötter för att nå den attraktiva regeringsmakten. Våra politiker (det finns fortfarande, gudskelov, undantag) tycks numera vara ense om att marknaden utgör det bästa styrmedlet i samhället och att politikens roll och primära uppgift är att serva densamma. Väljarna blir den alienerade gruppen, vi lämnas ensamma i vår vilsenhet och frustration. Politikerföraktet göds och SD växer.

Kjell Klevbom