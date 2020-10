Insändare: Jag är ingen socialt inkompetent robot

Jag är utbildad, har en examen i media och kommunikation.

Jag är vänlig, plikttrogen och skötsam.

Jag är sedan barnsben extremt bra på att uttrycka mig, särskilt i skrift. Faktum är att jag bara var fyra år när jag kunde läsa och skriva utan problem. Där och då föddes mitt intresse för att skriva, och jag började drömma om att bli författare och journalist. Jag tillverkade tidningar och böcker på löpande band hemma och läste nästan hela tiden. Utan att överdriva plöjde jag mig igenom flera böcker i veckan.

För mig är skrivandet ett magiskt sätt att göra sin röst hörd och kommunicera med andra människor. Här hittade jag tidigt min styrka.

Så långt allt väl.

Problemet då? Jag råkar vara född med flera funktionsnedsättningar, bland annat Aspergers Syndrom.

Ni kanske tror att samhället är mer öppet för sådana som jag nu för tiden? Att folk har ner kunskap och därmed inte är lika snabba med att döma och fördöma.

Det har absolut blivit bättre sedan jag fick min diagnos vid 15 års ålder. Men fortfarande finns fördomarna där. Inte minst i arbetslivet. Som jag nämnde har jag en utbildning i ryggen och därmed ett kvitto på att jag inte är den typen av person som sätter mig och rullar tummarna. Jag tog min examen 2007. Det är 13 år sedan. Sedan dess har jag pendlat mellan att vara arbetslös och tvingas in i arbetsmarknadspolitiska insatser, som det så fint heter.

En del arbetsgivare har till och med satt detta i system, just för att få gratis arbetskraft

Tanken med dessa insatser är god. Det kan bli en hjälp in för de som likt mig har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Men sanningen är ganska dyster, har jag fått erfara. Det handlar nio gånger av tio om att förvara, och utnyttja gratis eller billig arbetskraft, för att kunna dölja arbetslösheten. När arbetsgivaren är klar med dig, efter en kanske rentav förnedrande arbetsperiod, som bestått av att göra allt det ingen av de ordinarie anställda vill göra, där du dessutom sannolikt inte ens fått någon lön för det, så får du gå. Sedan börjar det om igen hos någon annan arbetsgivare. En del arbetsgivare har till och med satt detta i system, just för att få gratis arbetskraft.

Oftast, men inte alltid, väljer jag att vara öppen och ärlig när jag söker jobb. Det är, som jag personligen ser det, det enda rätta mot mig själv såväl som en potentiell arbetsgivare. Allt som oftast är det då jag får ett nej. Vad beror detta på? Förmodligen fördomar och okunskap.

Den potentiella arbetsgivaren ser bara framför sig potentiella problem- istället för att se vad jag faktiskt har att erbjuda: lojalitet, ärlighet, arbetsmoral, drivkraft, intelligens och kompetens.

Alla aspergare är dessutom inte socialt inkompetenta robotar med oförmåga att känna och förstå normala känslor. Tvärtom.

Ändå är det den myten folk gått på.

Det är detta som leder till att så mycket utmärkt kompetens går förlorad, för att många inte ser tillgångarna, bara problemen.

Tro mig, jag är inte ensam om att vara i den här sitsen. Jag kanske däremot är ganska ensam om att våga tala öppet om det.

Jag är precis som ni som läser detta, en människa. Med samma mål, drömmar, och behov som ni. Jag vill bara att någon av er som läser detta ska se min potential, och ge mig ett jobb.

Ett jobb där jag får social samvaro samtidigt som jag tillför någonting och är en del av någonting. När allt kommer omkring är vi alla människor. Eller hur?

Hanna Borgs